Китай выделил специальный порт для приема сжиженного газа с находящегося под санкциями США проекта «Арктик СПГ 2». А теперь появились первые признаки того, что Китай готовится еще и доставлять российские грузы.

Китай активизирует усилия по импорту российского СПГ, закладывая основы собственного «теневого флота», пишет Bloomberg. Практики, связанные с регистрацией судов и их передвижением, начинают повторять действия российских поставщиков, которые наладили экспорт значительной части нефти в обход санкций и в прошлом году стали формировать аналогичный флот для вывоза СПГ.

Согласно снимкам со спутников и данным о передвижении судов, проанализированным Bloomberg, танкер CCH Gas с партией санкционного российского СПГ приближается к китайскому порту, но при этом скрывает свое местоположение. Его владелец, компания CCH-1 Shipping, имеет адрес в Гонконге, который совпадает с адресом другой компании, Samxin Secretarial Services, предоставляющей услуги «почтового ящика», т. е. формальной регистрации; это обычная практика для компаний, скрытно торгующих иранским или российским топливом. Ранее CCH Gas принял груз в море с подсанкционного российского танкера.

Еще один СПГ-танкер, недавно переименованный в Kunpeng, появился недалеко от Сингапура. Согласно судоходной базе данных Equasis, в начале этого года право собственности на судно и управление им были переданы малоизвестным компаниям в Китае и на Маршалловых островах. Адреса этих компаний связаны с фирмами, которые торговали другими видами топлива из черных списков.

Непрозрачная структура владения СПГ-танкерами пока остается редким явлением ввиду относительно небольшого размера этого сектора судоходной отрасли, который требует специальных технических навыков. Количество компаний, владеющих СПГ-танкерами, относительно невелико, а всего таких судов в мире насчитывается около 800. Между тем, сектор морской перевозки нефти на порядок больше: нефтяных танкеров в мире почти 8000, из них порядка 600-700 в основном старых судов теперь, по оценкам, участвует в деятельности российского теневого флота.

Россия с прошлого года также стала формировать теневой флот СПГ-танкеров, собрав около дюжины судов, зарегистрированных в компаниях-пустышках от России до Индии, отмечает Bloomberg. До недавнего времени «Арктик СПГ 2», который из-за санкций с начала 2024 года не мог найти покупателей, вывозил газ только в плавучие хранилища «Новатэка» на Камчатке и в Мурманской области. Но с конца августа его стал принимать порт Бэйхай на юге Китая. Первый груз туда был доставлен перед самым визитом Владимира Путина в Китай в конце августа.

С тех пор Бэйхай принял не менее дюжины танкеров с газом «Новатэка». Власти Китая, по всей видимости, специально выделили этот порт для приема СПГ из России: у него были очень ограниченные международные связи, и он теперь перестал принимать другие суда, в том числе китайских компаний.

Танкер CCH Gas в октябре принял груз c газовоза Perle, который раньше назывался «Псков» и в январе этого года попал в черный список США. Перевалка состоялась в море у берегов Малайзии, сообщал ранее Bloomberg. В феврале Perle, по данным Kpler, принял груз СПГ с «Портовой», среднетоннажного завода «Газпрома» в Балтийском море, который в январе попал под прощальные санкции администрации Джо Байдена. После этого судно несколько месяцев лежало в дрейфе – по всей видимости, не находя покупателя, а в июле отправился вокруг Африки на восток.

В мае Perle, по данным Equasis, сменил собственника на гонконгскую CCH-1 Shipping – ту же компанию, которой принадлежит CCH Gas.