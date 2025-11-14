Baltijas balss logotype
США прекратили производство монет номиналом 1 цент 0 183

Бизнес
Дата публикации: 14.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: США прекратили производство монет номиналом 1 цент
ФОТО: dreamstime

В Соединенных Штатах Америки прекратили производство пенни – монет номиналом 1 цент.

Церемония чеканки последних одноцентовых монет состоялась в среду в Филадельфии на крупнейшем в мире монетном дворе, хотя на самом деле последние пенни для общественного оборота были изготовлены еще в июле, пишет The Philadelphia Inquirer.

Правительство США производило пенни в Филадельфии с 1793 года, когда этот город был столицей страны.

Основная причина отказа от чеканки пенни – ее убыточность из-за инфляции и изменений в способах оплаты. Монета стоит 3,69 цента в производстве, то есть больше, чем ее номинальная стоимость.

Прекращение производства сэкономит около $56 миллионов в год, по оценке государственного казначейства США. В обращении находятся около 300 миллиардов одноцентовых монет, они остаются законными средствами платежа.

Решение о прекращении выпуска пенни принял министр финансов Скотт Бессент по распоряжению президента Дональда Трампа, зимой призвавшего прекратить производство убыточных монет. Глава казны США Брэндон Бич назвал это "политикой здравого смысла" по приведению валюты в соответствие с современным использованием.

Последний раз США отменяли мелкую монету – номиналом полцента – еще в 1857 году, почти 170 лет назад.

#США #история #деньги #финансы #инфляция #производство #валюта #монеты #экономика
Оставить комментарий

Видео