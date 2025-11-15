До октября 2029 года столица собирается реализовать масштабное жилищное строительство в режиме публично-приватного партнерства (ППП). 732 квартиры в Плявниеках, Зиепниеккалнсе и Болдерае будут возведены для перспективных профессионалов, как «жилища низкой аренды».

Вдвое дороже рынка

Депутаты поинтересовались – как будет определяться круг этих самых молодых специалистов? К тому же 2500 евро за квадратный метр – как-то многовато…

«Врачи, учителя, социальные работники… возможно, автомеханики?», – рассуждал исполнительный директор Риги Янис Ланге. Председатель Комитета по жилью и среде Элина Трейя (Национальное объединение), в свою очередь, высказалась в том смысле, что Риге еще предстоит довольно долгий строительный цикл, и все определится по ходу дела. Кроме того, 23% стоимости зданий будет относиться к «индексируемой части», с учетом инфляции. Впрочем, все детали ценообразования сейчас публично раскрыть нельзя – они относятся к информации ограниченного доступа.

Частные компании, по словам Э.Трейи, обеспечат также корректную эксплуатацию введенного жилья, и все неполадки будут устраняться по мере их появления.

– Этот проект невыгоден самоуправлению и жителям, – заявил далее оппозиционный депутат. «Нашли три участка земли, а через 3-4 года, у нас будут жить, например, 174 полицейских самоуправления в Плявниеках, когда они работают, может быть, в других районах. Делаем такие профессиональные гетто?».

По мнению депутата, лучше всего было бы дать пособия муниципальным служащим, а они сами приобретали бы жилье, причем вдвое дешевле. Ведь рамочные условия для нового проекта брали из… Ирландии (страна с самым перегретым рынком недвижимости в ЕС!). К примеру, есть недостроенный дом по улице Смильгя.

– И мы 25 лет будем платить им за содержание, – заметил по адресу строительного бизнеса депутат.

Не вы давали, не вам и отбирать

Ваш же автор поинтересовался – а будет ли город строить, например, новую дорогу в Болдераю? Ибо нынешнее шоссе не просто неудобно, но элементарно опасно. К тому же для сотен молодых семей потребуется социальная инфраструктура. «Ответ – да!», – лаконично высказался лично мэр Риги Виестурс Клейнбергс («Прогрессивные»).

Также мне показалось уместным, в небольшой реплике с трибуны, напомнить, как в разгар битвы за независимость, 35 лет назад, Верховный Совет ЛР построил для себя, любимого, многоквартирный домик на Саркандаугаве. Там превосходно устроились и сторонники Народного фронта, и Интерфронта… Сейчас же «публично-приватное партнерство» имеет вполне себе коррупционные риски. Потому надо было бы поставить эту тему на паузу – и для начала решить, кто же сможет жить в квартирах с рыночной стоимостью в 50 и 100 тысяч?

Любовь Швецова, обратила внимание, что в жилой фонд самоуправления входят 11 610 квартир. Лишь около 15% из них – социальные, остальные просто неприватизированные. Городские власти, по словам Л.Швецовой, занимаются «терроризированием» жильцов в муниципальных квартирах.

– Не Рижская Дума выдавала эти квартиры, не ей их выселять.

Что же до нового проекта, то: «Это просто вид освоения инвестиций, схема». Депутат сослалась на свой 22-летний опыт работы в силовых структурах, где она расследовала финансовые преступления, картельные сговоры, в т.ч. в строительстве.

Почему мы не Сингапур?

Еще один депутат от оппозиции сообщил, что недавно в центре Риги было продано массивное здание – цена в итоге составила 1000 евро за квадратный метр. «Может быть, самоуправлению стоило бы купить его?» По словам депутата, в столице сейчас де-факто возрождаются коммуналки, причем даже в домах югендстиля!

– Риге нужно показать свое действие, что у нас строятся дома, – подчеркнул глава оппозиционной фракции. И опять привел в пример муниципальное жилье… Сингапура (несколько выше Риги по интенсивности бизнеса и стоимости жизни). Так или иначе, депутат считает, что с помощью жилищной политики можно удержать людей дома.

Юлия Степаненко считает, что самоуправлению надо прежде всего завершить городские «заброшки». Она также обратила внимание на судьбу 3000 человек бывших «заводских» домов, от которых Рижская дума требует – либо приватизировать свои жилища по рыночной цене, либо убираться на все четыре стороны.

Ее коллега по фракции Рудолфс Бреманис напомнил, что каждое заседание Рижская дума решает судьбу десятков квартир, которые ей – не нужны. «Мы могли бы и культурный центр «Иманта» продать частникам, они бы открыли там кабак и казино!». А вот софинансированный Европой проект по парку квартала Сканстес результировался тем, что там – отравленная земля.

– Это будет первый вопрос, который мы поставим в антикоррупционной комиссии, – пообещал Р.Бреманис.

– В Плявниеках можно найти полностью обставленные квартиры, новые проекты, даже с занавесками – 1500 евро за квадратный метр, заезжай и живи, – привела пример депутат Инна Дьери.

Украсть не получится

А вот лично мэру Риги В.Клейнбергсу не понравилось, что люди «манипулируют и врут». Ему кажется отличным примером ППП в виде Кекавской объездной дороги: «Мы получили хороший продукт». Что касается новой застройки в Риге, то мэрия консультировалась по цене с Финансовым департаментом. Градоначальник отмел обвинения в коррупции, потому что «этот проект ведет Европейский инвестиционный банк, его консультанты». То есть они украсть не позволят.

Еще мэр высказался по адресу тех людей, которые по-прежнему живут в неприватизированных квартирах – мол, они либо продали свои сертификаты, либо вообще думали, что квартиры ничего не стоят. В итоге есть даже выгоревшие квартиры, которые теперь самоуправление должно ремонтировать. Что же до дома по ул. Смильгя, то он «проблематичен», ибо земля под ним – частная…

С точки зрения государственного языка

Вишенкой на торте стало выступление Лианы Ланги. Икона Национального объединения предложила рассмотреть тех, кто не приватизировал свое жилье с точки зрения… незнания латышского языка. Оппозиции Л.Ланга пожелала научить своих избирателей госязыку, «который они не выучили за 35 лет» – а не критиковать власть!

– Очень часто, у них нет денег, – раскрыла суть вопроса И.Дьери. Ныне приватизация, по повышенной кадастровой цене, стоит практически столько же, сколько и покупка новой квартиры. «Что же, теперь этих рижан депортировать?», – задалась депутат судьбой жильцов. К примеру, в такой ситуации оказалась и знаменитая, латышская, писательница – Гундега Репше!