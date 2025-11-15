Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Почему министерство финансов США ввело санкции против украинских компаний 0 514

Бизнес
Дата публикации: 15.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Главные стражи американских денег.

Главные стражи американских денег.

Цель ограничений - перекрыть Ирану доступ к технологиям.

Украинские компании выступали в роли подставных структур, через которые Иран закупал и поставлял аэрокосмические материалы на авиационное предприятие HESA, занимающееся производством военных самолетов и дронов.

Как уточняется, иранский агент по закупкам Бахрам Табиби использовал две подставные структуры - зарегистрированные в Украине компании - для реализации своих целей. Об этом сообщает сайт Министерства финансов США.

Представитель ведомства, Джон К. Герли, отметил, что Иран активно пользуется глобальными финансовыми системами для отмывания денег и обеспечения своих программ по оружию, а также поддержки террористических группировок.

В минфине США подчеркнули, что цель ограничений - перекрыть Ирану доступ к технологиям, необходимым для создания оружия, которое Тегеран поставляет России для войны против Украины.

В американский санкционный список попали 32 физических и юридических лица из разных стран, включая Иран, ОАЭ, Турцию, Китай, Индию, Германию и Украину. От Украины под санкции попали компании ГК Императив Украина и Экофера.

Как стало известно, эти украинские компании были вовлечены в поставку аэрокосмических материалов, таких как индикаторы положения и магнитометры, иранской государственной компании Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation (HESA). Последняя занимается производством военных самолетов и беспилотников Ababil для вооруженных сил Ирана.

Сообщается, что в схеме участвовала гражданка Ирана Батул Шафии, которая осуществляла переводы средств украинским компаниям и организовывала поставки продукции компании Экофера в Иран.

Еще один иранец, Саид Пахлавани Неджад, выступал посредником между украинскими фиктивными компаниями и HESA. Он способствовал продаже компонентов генераторов, двигателей, индикаторов ориентации, сенсоров и другого оборудования для потребностей этой иранской компании.

Известно из открытых источников, что ООО ГК Императив Украина зарегистрировано в Харькове. Основное направление деятельности компании - оптовая торговля товарами хозяйственного назначения.

Напомним, 27 сентября Совет Безопасности ООН восстановил эмбарго на поставки оружия и другие санкции против Ирана по инициативе Великобритании, Франции и Германии. Решение принято на фоне обвинений Тегерана в нарушении ядерного соглашения 2015 года. Тегеран раскритиковал восстановление санкций ООН.

Ранее сообщалось, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко после переговоров с президентом Ирана Масудом Пезешкианом заявил о намерениях развивать сотрудничество с этой страной, в частности в военной сфере.

Читайте нас также:
#санкции
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
2
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: А судьи кто? Иконка видео
Изображение к статье: В странах Балтии продолжается рост цен на топливо
Изображение к статье: Рабы XXI века: иностранцы платят по 3000 долларов за удовольствие вкалывать в Латвии Эксклюзив!
Изображение к статье: В Банке Латвии рассказали как увеличить долги людей и предприятий

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Я очень благодарна Латвии - мои дети там в безопасности - Светлана Лобода Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Российские войска имеют успех в Покровске: подробности от DeepState
В мире
Изображение к статье: Военные Латвии требуют разобрать рельсы в направлении России и Беларуси – TV3
Политика
3
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео