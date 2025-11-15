Украинские компании выступали в роли подставных структур, через которые Иран закупал и поставлял аэрокосмические материалы на авиационное предприятие HESA, занимающееся производством военных самолетов и дронов.

Как уточняется, иранский агент по закупкам Бахрам Табиби использовал две подставные структуры - зарегистрированные в Украине компании - для реализации своих целей. Об этом сообщает сайт Министерства финансов США.

Представитель ведомства, Джон К. Герли, отметил, что Иран активно пользуется глобальными финансовыми системами для отмывания денег и обеспечения своих программ по оружию, а также поддержки террористических группировок.

В минфине США подчеркнули, что цель ограничений - перекрыть Ирану доступ к технологиям, необходимым для создания оружия, которое Тегеран поставляет России для войны против Украины.

В американский санкционный список попали 32 физических и юридических лица из разных стран, включая Иран, ОАЭ, Турцию, Китай, Индию, Германию и Украину. От Украины под санкции попали компании ГК Императив Украина и Экофера.

Как стало известно, эти украинские компании были вовлечены в поставку аэрокосмических материалов, таких как индикаторы положения и магнитометры, иранской государственной компании Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation (HESA). Последняя занимается производством военных самолетов и беспилотников Ababil для вооруженных сил Ирана.

Сообщается, что в схеме участвовала гражданка Ирана Батул Шафии, которая осуществляла переводы средств украинским компаниям и организовывала поставки продукции компании Экофера в Иран.

Еще один иранец, Саид Пахлавани Неджад, выступал посредником между украинскими фиктивными компаниями и HESA. Он способствовал продаже компонентов генераторов, двигателей, индикаторов ориентации, сенсоров и другого оборудования для потребностей этой иранской компании.

Известно из открытых источников, что ООО ГК Императив Украина зарегистрировано в Харькове. Основное направление деятельности компании - оптовая торговля товарами хозяйственного назначения.

Напомним, 27 сентября Совет Безопасности ООН восстановил эмбарго на поставки оружия и другие санкции против Ирана по инициативе Великобритании, Франции и Германии. Решение принято на фоне обвинений Тегерана в нарушении ядерного соглашения 2015 года. Тегеран раскритиковал восстановление санкций ООН.

Ранее сообщалось, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко после переговоров с президентом Ирана Масудом Пезешкианом заявил о намерениях развивать сотрудничество с этой страной, в частности в военной сфере.