Экономика Японии – четвертая по величине экономика мира – в третьем квартале 2025 года сократилась на 0,4%, или на 1,8% в годовом исчислении, свидетельствуют предварительные данные Министерства финансов.

Это стало первым спадом ВВП страны за шесть кварталов.

Значение реального валового внутреннего продукта соответствует медианному прогнозу годового сокращения на 1,8% среди экономистов, опрошенных Японским центром экономических исследований (JCER), аналитическим подразделением Nikkei.

Экспорт снизился на 1,2%, тогда как импорт сократился на 0,1%. В результате чистый экспорт забрал 0,2 процентных пункта от ВВП, то есть обеспечил половину общего падения.

Однако, поскольку сокращение экономики в целом не было таким значительным, как ожидалось, оно, вероятно, является временным спадом, а не началом рецессии, пишет Reuters.

Экспорт стал основным сдерживающим фактором, поскольку влияние повышенных тарифов в США усилилось. Автопроизводители зафиксировали резкое падение объемов поставок, что изменило предыдущее заблаговременное наращивание экспорта перед повышением тарифов. США и Япония в сентябре формализовали соглашение, которое ввело базовую пошлину в 15% на почти все японские товары, против первоначальных 27,5% на автомобили и 25% на большинство других товаров.

Ранее опрос Bloomberg показал, что в третьем квартале 2025 года экономика Японии сократилась на 1,2% из-за убытков, нанесенных ее экспорту пошлинами США.