Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Заводы и фабрики выходят из депрессии: промышленность Латвии показала давно забытый рост 6 3609

Бизнес
Дата публикации: 17.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Заводы и фабрики выходят из депрессии: промышленность Латвии показала давно забытый рост
ФОТО: dreamstime

Выпуск промышленной продукции в Латвии за девять месяцев этого года по календарно сглаженным данным в сопоставимых ценах увеличился на 3,7% по сравнению с соответствующим периодом 2024 года.

Как это объясняют латвийские экономисты?

Агнесе Пуке, экономист:

– Радует то, что рост обрабатывающей промышленности обеспечивается широким спектром отраслей и не является заслугой какой-то одной отдельной сферы. Это дает основания полагать, что рост объема производства в обрабатывающей промышленности может продолжиться.

Неопределенность в экономической политике наконец начала уменьшаться, что позволяет предприятиям лучше планировать экспорт. Кроме того, с конца прошлого года как в Латвии, так и в странах-партнерах по торговле наблюдаются положительные тенденции в сфере строительной активности, что способствует спросу на строительные материалы, продукцию деревообработки и металлические конструкции.

Хотя первая половина этого года с точки зрения инвестиций в обрабатывающую промышленность была менее вдохновляющей, чем предыдущий год, совокупные инвестиции последних лет были значительными, и постепенно это начинает отражаться в объемах производства и экспорте. Эти два фактора создают крайне удачное сочетание: возможность производить растет вместе с желанием производить. То есть укрепляется как спрос, так и предложение, а это вдвойне прочная основа для дальнейшего подъема.

Петерис Страутиньш, экономист:

– В начале года тогда еще небольшой рост обрабатывающей промышленности в значительной мере держался на необычно сильной работе пищевой промышленности, в то время как инженерные отрасли находились в упадке. В сентябре же отрицательные показатели по сравнению с годом ранее наблюдались только в четырех небольших подотраслях — производстве одежды, тканей, напитков, а также в группе «другое производство», куда в случае Латвии преимущественно входят свечи, медицинские инструменты и игрушки.

Сейчас наблюдается хорошая динамика, основанная на устойчивых факторах. Вклад в рост в сентябре больше всего обеспечила деревообрабатывающая промышленность. Ключевым драйвером отрасли является производство продукции с более глубокой переработкой. В пищевой промышленности уже третий месяц подряд годовой рост составляет около 10%, и этот год удачен для подотраслей переработки рыбы, мяса и молока.

Уже второй месяц подряд свыше 10% составляет рост в металлообработке, что отражает улучшение ситуации в машиностроении и строительстве. С начала года существенно изменилась динамика в секторе электроники — от падения на 13% в январе до роста на 10% в сентябре.

Данные о промышленном обороте показывают, что экспортные продажи в сентябре увеличились на 12,9%, а на внутреннем рынке — на 7,5%. В долгосрочной перспективе рост роли экспортных рынков закономерен: развитие означает более глубокую специализацию в производстве конкретных товаров, что уменьшает долю продаж на внутреннем рынке. Однако внутренний рынок тоже важен, и в этом году, особенно после середины года, его перспективы улучшаются.

Агнесе Буцениеце, экономист:

– Судя по опубликованным Еврокомиссией данным опросов о настроениях в обрабатывающей промышленности, объемы производства в оставшиеся месяцы года выглядят хорошими, с тенденцией к росту. Однако одновременно видно, что оценки производителей относительно общего объема заказов и экспортных заказов становятся более сдержанными. Но эти показатели все еще находятся около долгосрочного среднего уровня.

К менее позитивным новостям можно отнести то, что уже несколько месяцев не наблюдается улучшений, а в октябрьских опросах появился небольшой спад. Одна из отраслей, где снижение заказов проявилось особенно заметно, — производство неметаллических минеральных изделий. Эта отрасль, по крайней мере частично зависящая от спроса в строительстве, исторически отличается значительными колебаниями объемов заказов.

Учитывая глобальный фон и прогнозы существенного замедления роста мировой торговли, можно ожидать, что в следующем году рост обрабатывающей промышленности станет более умеренным.

Читайте нас также:
#промышленность
Иконка - заглушка для фотографии автора
Григорий Антонов
Все статьи
10
1
1
1
1
3

Оставить комментарий

(6)
  • IO
    Iljuha Oblomоv
    18-го ноября

    )))))))))))))))))промышленность))))))))))))))))ЧТО ВЫ ТАМ ВСЕ КУРИТЕ.....НЕТ В Латвии промышленности.............Есть фирмочки и всё.....Промышленность-это БЫЛИ ЗАВОДЫ!!!!!!!!КОТОРЫЕ ВЫ СВОИМИ РУКАМИ И ОБАНКРОТИЛИ-ПРИЧЁМ ВСЕ....ЗАЧЕМ ВРАТЬ,ЕСЛИ ЭТО ВСЁ ПРОИСХОДИЛО НА ГЛАЗАХ НАРОДА.ЯРКИЙ ПРИМЕР"Liepajas metalurgs"-КОМУ ПРОДАЛИ????ХОХЛАМ УТЫРОЧНЫМ-ЧТО,ГОД ПРОРАБОТАЛ,И ХОХЛЫ ВЫВЕЗЛИ ВСЁ ОБОРУДОВАНИЕ И ОБАНКРОТИЛИ ЗАВОД. ДАЛЕЕ: ВЭФ- НАСИЛЬНОЕ УНИЧТОЖЕНИЕ ЗАВОДА!!! СПРОС БЫЛ,НО эуропе он НЕ ВЫГОДЕН..КСТАТИ,ПРО ПЕРЕДЕЛКИ НАЗВАНИЙ НА КАЛОНКАХ-МНОГИЕ ТОЖЕ ЗНАЮТ!!!! ВЫ СМЕШНЫ.....А ПЕРЕЧИСЛЯТЬ Я МОГУ,ДО УТРА,КАК ВЫ УНИЧТОЖИЛИ -ПРОМЫШЛЕННОСТЬ.

    4
    0
  • lo gos
    lo gos
    17-го ноября

    начали военные заказы клепать за наши налоги

    12
    2
  • полосатый конь
    полосатый конь
    17-го ноября

    Промышленность Латвии показала давно забытый рост !!! Разгон, взлёт, набор, полёт, улёт и отлёт ! ))))

    22
    3
  • Мп
    Мимо проходил
    17-го ноября

    Ксть ложь, большая ложь и государственная статистика.

    27
    2
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    17-го ноября

    огласите список заводов и фабрик и что выпускают. жду список супермаркетов у меня есть

    58
    3
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    СМЕРШ СМЕРШ
    17-го ноября

    Какие заводы и какие фабрики? Латыши под руководством и с указаниями пришлых все отрасли промышленности успешно, с "задорным огоньком" уничтожили в 90-стых прошлого века.

    45
    3
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: А судьи кто? Иконка видео
Изображение к статье: В странах Балтии продолжается рост цен на топливо
Изображение к статье: Рабы XXI века: иностранцы платят по 3000 долларов за удовольствие вкалывать в Латвии Эксклюзив!
Изображение к статье: В Банке Латвии рассказали как увеличить долги людей и предприятий

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Я очень благодарна Латвии - мои дети там в безопасности - Светлана Лобода Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Российские войска имеют успех в Покровске: подробности от DeepState
В мире
Изображение к статье: Военные Латвии требуют разобрать рельсы в направлении России и Беларуси – TV3
Политика
3
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео