Выпуск промышленной продукции в Латвии за девять месяцев этого года по календарно сглаженным данным в сопоставимых ценах увеличился на 3,7% по сравнению с соответствующим периодом 2024 года.

Как это объясняют латвийские экономисты?

Агнесе Пуке, экономист:

– Радует то, что рост обрабатывающей промышленности обеспечивается широким спектром отраслей и не является заслугой какой-то одной отдельной сферы. Это дает основания полагать, что рост объема производства в обрабатывающей промышленности может продолжиться.

Неопределенность в экономической политике наконец начала уменьшаться, что позволяет предприятиям лучше планировать экспорт. Кроме того, с конца прошлого года как в Латвии, так и в странах-партнерах по торговле наблюдаются положительные тенденции в сфере строительной активности, что способствует спросу на строительные материалы, продукцию деревообработки и металлические конструкции.

Хотя первая половина этого года с точки зрения инвестиций в обрабатывающую промышленность была менее вдохновляющей, чем предыдущий год, совокупные инвестиции последних лет были значительными, и постепенно это начинает отражаться в объемах производства и экспорте. Эти два фактора создают крайне удачное сочетание: возможность производить растет вместе с желанием производить. То есть укрепляется как спрос, так и предложение, а это вдвойне прочная основа для дальнейшего подъема.

Петерис Страутиньш, экономист:

– В начале года тогда еще небольшой рост обрабатывающей промышленности в значительной мере держался на необычно сильной работе пищевой промышленности, в то время как инженерные отрасли находились в упадке. В сентябре же отрицательные показатели по сравнению с годом ранее наблюдались только в четырех небольших подотраслях — производстве одежды, тканей, напитков, а также в группе «другое производство», куда в случае Латвии преимущественно входят свечи, медицинские инструменты и игрушки.

Сейчас наблюдается хорошая динамика, основанная на устойчивых факторах. Вклад в рост в сентябре больше всего обеспечила деревообрабатывающая промышленность. Ключевым драйвером отрасли является производство продукции с более глубокой переработкой. В пищевой промышленности уже третий месяц подряд годовой рост составляет около 10%, и этот год удачен для подотраслей переработки рыбы, мяса и молока.

Уже второй месяц подряд свыше 10% составляет рост в металлообработке, что отражает улучшение ситуации в машиностроении и строительстве. С начала года существенно изменилась динамика в секторе электроники — от падения на 13% в январе до роста на 10% в сентябре.

Данные о промышленном обороте показывают, что экспортные продажи в сентябре увеличились на 12,9%, а на внутреннем рынке — на 7,5%. В долгосрочной перспективе рост роли экспортных рынков закономерен: развитие означает более глубокую специализацию в производстве конкретных товаров, что уменьшает долю продаж на внутреннем рынке. Однако внутренний рынок тоже важен, и в этом году, особенно после середины года, его перспективы улучшаются.

Агнесе Буцениеце, экономист:

– Судя по опубликованным Еврокомиссией данным опросов о настроениях в обрабатывающей промышленности, объемы производства в оставшиеся месяцы года выглядят хорошими, с тенденцией к росту. Однако одновременно видно, что оценки производителей относительно общего объема заказов и экспортных заказов становятся более сдержанными. Но эти показатели все еще находятся около долгосрочного среднего уровня.

К менее позитивным новостям можно отнести то, что уже несколько месяцев не наблюдается улучшений, а в октябрьских опросах появился небольшой спад. Одна из отраслей, где снижение заказов проявилось особенно заметно, — производство неметаллических минеральных изделий. Эта отрасль, по крайней мере частично зависящая от спроса в строительстве, исторически отличается значительными колебаниями объемов заказов.

Учитывая глобальный фон и прогнозы существенного замедления роста мировой торговли, можно ожидать, что в следующем году рост обрабатывающей промышленности станет более умеренным.