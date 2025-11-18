Во вторник, 18 ноября, Enefit Industry (принадлежит Eesti Energia) и израильские компании Baran International Ltd и Baran Group Ltd подписали договор на строительство теплоэлектростанции, с возможностью использования водорода, мощностью 100 мегаватт. Стоимость контракта составляет 100 миллионов евро.

Электростанция, строящаяся на территории Балтийской электростанции недалеко от Нарвы, предназначена для совместной выработки электроэнергии и тепла, а также для обеспечения частотного резерва. Электростанция способна поставлять 100 мегаватт (МВт) электроэнергии в энергосистему и до 85 МВт тепла в теплосеть Нарвы.

Для сравнения: мощность Рижской ГЭС составляет 400 МВт.

Станция будет работать преимущественно на природном газе или биометане, но при необходимости может использовать до 25% водорода от общего объема топлива, сообщила компания Eesti Energia.

На тендер, объявленный в апреле, были поданы три заявки. Победителем стала совместная заявка израильских компаний Baran International Ltd и Baran Group Ltd стоимостью почти 100 миллионов евро. Baran Group - крупнейшая израильская инжиниринговая компания, акции которой котируются на бирже.

Совместная заявка компаний основана на использовании двигателей мощностью 4,5 МВт австрийского производителя Jenbacher.

После подписания контракта на закупку начнется проектирование электростанции. Строительство, согласно текущему плану, начнется осенью следующего года. Завершение строительства электростанции запланировано на 2028 год.