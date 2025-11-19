Судя по тому, что падение правительства Эвики Силини отложено, существует большая вероятность, что и Министерство сообщений продолжит руководиться нынешним политическим номинантом. В минувший вторник Атис Швинка («Прогрессивные») выдвинул на заседании Кабинета Министров Индикативный план развития железнодорожной инфраструктуры на 2025-2029 гг.

Все для фронта, все для победы

Вот какие приоритеты содержатся в правительственном документе:

развитие Rail Baltica;

перенос грузов с автомобильных дорог на железную дорогу;

развитие пассажирской инфраструктуры;

модернизация существующей электрифицированной сети железной дороги и расширение электрифицированной зоны;

увеличение скорости движения поездов;

единое руководство движением;

безопасность движения.

«Учитывая значение железной дороги для нужд военного снабжения НВС и их размещенных на территории Латвии союзнических сил, а также растущие усилия по содействию соединению транспортной инфраструктуры Латвии с Западной Европой и цепочками поставок ее материально-технических средств, содействие военной мобильности является одним из главных приоритетов в сфере развития Латвийской железнодорожной сети. Ожидается, что эти факторы увеличат потребность в развитии связей гражданско-военного сотрудничества, чтобы удовлетворить дальнейшее развитие оборонной инфраструктуры в Латвии.

Особенно следует учитывать потребность оборонного ведомства соединить ряд военных объектов, как, например, будущий военный полигон «Селия» и военные объекты в других местах Латвии, с общей сетью железнодорожной инфраструктуры. Другие потребности оборонного ведомства включают обеспечение эффективных процессов перегрузки грузов с колеи 1435 мм на железнодорожные линии шириной 1520 мм, улучшение физической безопасности железнодорожной инфраструктуры и кибербезопасности, применение стандартов двойного использования в сети TEN-T и ее соединениях с инфраструктурой НВС, а также эффективное обеспечение трансграничных соединений», – такие задачи ставит Министерство сообщения.

Монополии больше нет

«В соответствии с законодательством ЕС, рынок железнодорожных грузовых и международных пассажирских перевозок открыт», – подчеркивает Минсообщений. В настоящее время грузоперевозками в Латвии занимаются:

ООО LDZ CARGO;

АО Baltijas ekspresis;

АО BALTIJAS TRANZĪTA SERVISS;

ООО EURO RAIL CARGO;

АО LTG CARGO (Литва).

В свою очередь, пассажирские перевозки обеспечивают:

АО Pasažieru vilciens,

ООО Gulbenes – Alūksnes bānītis (узкоколейка),

ООО LTG Link (Литва),

АО Eesti Liinirongid пока в полную силу не заработало, но начало тестовые поездки на перевозки между Тарту и Ригой.

Однако держателем железнодорожной инфраструктуры в стране остается АО Latvijas Dzelzceļš (LDz), у коего 85% расходов – фиксированные. Из кармана LDz также финансируют работу таких структур, как Государственная железнодорожная администрация, Государственная железнодорожная техническая инспекция, Отдел расследования несчастных случаев и инцидентов на железнодорожном транспорте. Несмотря на это, госкомпания нашла внутренние ресурсы по сокращению трат. На будущий год она обойдется бюджету в 10 миллионов дешевле. Но все же – минус…

В настоящее время железнодорожной компании принадлежат также отдельные АО LatRailNet, ООО LDZ Loģistika и ООО LDZ apsardzes. В ближайшее время Кабмин планирует принять решение о прекращении решающего влияния и участия Latvijas dzelzceļš в LDZ ritošā sastāva serviss и LDZ Loģistika, путем присоединения их к LDZ CARGO. В целом же, негативное влияние LDz на баланс общего правительственного бюджета составит: минус 28,4 млн евро в 2025 году, минус 18,6 млн евро в 2026 году, минус 28,8 млн евро в 2027 году и минус 30,2 млн евро в 2028 году.

80% движения поездов – пассажирское сообщение

Такую парадоксальную структуру теперь имеет латвийская железнодорожная отрасль, которая всего лишь десятилетие назад процветала, возя грузы по направлению Восток-Запад.

«Оценивая нынешнюю геополитическую ситуацию и тенденции на рынке, прогнозы объемов среднесрочных грузоперевозок могут быть основаны на осторожно консервативных предположениях», – гласит документ. Это – перевозки в размере 3,8 млн тонн внутри Латвии и 1-2 млн тонн в Литву и Эстонию. «Например, перевозки щепы, зерна, биомассы, строительных материалов, междупортовых грузов и другой продукции в сегментах рынка…»

Для сравнения – в 2015 году LDz отчиталась за перевозку по стальным магистралям страны 55,6 миллиона т грузов. Т.е., за десятилетие объемы упали минимум в 10 раз.

По части же пассажирского транспорта, надеются перевезти 30 млн пассажиров в год, но – к 2034 году. Здесь, в свою очередь, планируется почти двукратное увеличение с показателем 2015 года – 17 миллионов. Тем не менее все еще останется громадный потенциал роста – ведь даже в 2027 году по плану железнодорожные пассажирские перевозки составят лишь 12% от всего количества людей, использующих общественный транспорт.

Быстро и без выхлопов

Так или иначе, нет худа без добра – с такими тенденциями Латвия точно впишется в прокрустово ложе «климатических целей» ЕС, по коим надо сократить выбросы CO2 на транспорте на 90%, и к 2050 году достичь полной углеводородной нейтральности! Тут можно даже и без широкомасштабной электрификации (в Латвии на электричестве работает 14% линий, тогда как в ЕС – 55%) обойтись – а на кой она, когда все линии на Восток стоят?

Правда, маловероятно, что по официальным транспортным коридорам Евросоюза RFC NS-B, к коим теперь причислена, к примеру, линия Рига-Даугавпилс, поезда помчатся с рекомендуемыми 160 км/ч… Ведь техническое состояние железных дорог таково, что только 4,6% протяженности могут обеспечить скорость даже в 90 км/ч! На трех четвертях латвийских рельсовых путей эксплуатация грузовых составов возможна лишь до 80 км/ч.

61 законсервированная станция

Именно столько сегодня заколочено былых, порой даже очень красивых, железнодорожных строений, по всей стране. Да и к чему они, к примеру, на линии Рига-Вентспилс, где давно не осуществляется пассажирских поездов? Редкий грузовой состав прогремит также по ветке Даугавпилс-Резекне, и дальше на Карсаву. Еще есть невостребованные рельсы между Мадоной и Гулбене, Елгавой и Реньге, Елгавой и Тукумсом – но все это тоже не про пассажиров.

Практически, ныне LDz доедает инвестиции, сделанные на излете «тучных лет». Тогда, в 2015-м, в инфраструктуру вложили рекордные 217 миллионов евро. Построили новую грузовую станцию «Болдерая-2» с 9 путями, общей протяженностью 8,5 км, на угольный терминал Криеву сала. Почти за 40 миллионов модернизировали сортировочные пути станции Шкиротава, оснастили их 30 гидравлическими замедлителями, проложили почти 5 км рельсов. Лиепайской грузовой станции построили инфраструктуры на 25 миллионов. Куда теперь со всем этим?

Чем богаты

В целом же протяженность железных дорог в ЛР – 1779 км (3147 км с учетом нескольких рельсовых путей, проложенных в одном направлении), из них электрифицированы только 250 км.

LDz обслуживает 532 переезда, 140 станций и 128 остановочных пунктов, из коих активными являются – 152, а еще 10 работают на узкоколейке Гулбене-Алуксне.

В полосу отчуждения железной дороги входят земельные участки площадью 15 000 гектаров.