Инспекция здравоохранения предписала ООО «Brandberry.eu» прекратить услуги по перефасовке духов как в магазинах, так и в интернет-торговле.

Решение обосновано несоответствием требованиям Европейского регламента о косметических средствах в связи с недостаточным обоснованием безопасности.

Проверка инспекции подтвердила, что ООО «Brandberry.eu» представили неполную документацию по безопасности косметической продукции. Поэтому компании предписано приостановить перефасовку духов в меньшие объёмы во всех торговых точках и в интернет-магазине до представления необходимых доказательств безопасности.

Европейский научный комитет по безопасности потребителей (SCCS) отмечает, что в духах могут содержаться вещества, вызывавшие контактные аллергии; при отсутствии надлежащей документации или маркировки их продажа или использование могут представлять риск для здоровья.

Перефасовка духов допускается только в том случае, если перефасовщик способен предъявить разрешение производителя или сам обеспечивает все необходимые гигиенические условия и контролируемые рабочие процессы. Без таких предпосылок существует риск, что продукт может быть небезопасен для потребителя.

Потребителям следует быть бдительными. Если духи предлагаются как перелитые из большой флакона или в заправленные ёмкости, уточняйте наличие документации по безопасности, разрешения производителя или сертификатов. Предпочитайте маркированные и тщательно упакованные товары от проверенных продавцов. Избегайте подозрительно дешёвых или немаркированных предложений — это простой способ снизить риск.