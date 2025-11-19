Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Инспекция здравоохранения приостановила услуги по перефасовке духов для компании, работающей в торговых центрах Риги 1 598

Бизнес
Дата публикации: 19.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Инспекция здравоохранения приостановила услуги по перефасовке духов для компании, работающей в торговых центрах Риги

Инспекция здравоохранения предписала ООО «Brandberry.eu» прекратить услуги по перефасовке духов как в магазинах, так и в интернет-торговле.

Решение обосновано несоответствием требованиям Европейского регламента о косметических средствах в связи с недостаточным обоснованием безопасности.

Проверка инспекции подтвердила, что ООО «Brandberry.eu» представили неполную документацию по безопасности косметической продукции. Поэтому компании предписано приостановить перефасовку духов в меньшие объёмы во всех торговых точках и в интернет-магазине до представления необходимых доказательств безопасности.

Европейский научный комитет по безопасности потребителей (SCCS) отмечает, что в духах могут содержаться вещества, вызывавшие контактные аллергии; при отсутствии надлежащей документации или маркировки их продажа или использование могут представлять риск для здоровья.

Перефасовка духов допускается только в том случае, если перефасовщик способен предъявить разрешение производителя или сам обеспечивает все необходимые гигиенические условия и контролируемые рабочие процессы. Без таких предпосылок существует риск, что продукт может быть небезопасен для потребителя.

Потребителям следует быть бдительными. Если духи предлагаются как перелитые из большой флакона или в заправленные ёмкости, уточняйте наличие документации по безопасности, разрешения производителя или сертификатов. Предпочитайте маркированные и тщательно упакованные товары от проверенных продавцов. Избегайте подозрительно дешёвых или немаркированных предложений — это простой способ снизить риск.

Читайте нас также:
#здравоохранение #бизнес #безопасность #косметика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    20-го ноября

    В своё время этой перефасовкой ну очень успешно занимались поляки и литовцы - широко торгуя этим на Центральном базаре в Риге, около мясного павильона.

    1
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: А судьи кто? Иконка видео
Изображение к статье: В странах Балтии продолжается рост цен на топливо
Изображение к статье: Рабы XXI века: иностранцы платят по 3000 долларов за удовольствие вкалывать в Латвии Эксклюзив!
Изображение к статье: В Банке Латвии рассказали как увеличить долги людей и предприятий

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Я очень благодарна Латвии - мои дети там в безопасности - Светлана Лобода Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео