АО «Rīgas siltums» рассматривает возможность более частой корректировки тарифа на теплоэнергию в случае рыночных колебаний, заявил в интервью агентству LETA председатель правления компании Калвис Калниньш.

Председатель правления «Rīgas siltums» отметил, что в настоящее время около 70% тепловой энергии в Риге производится из природного газа, и единственный способ сдержать рост тарифа — это диверсификация топливных ресурсов.

Именно эта диверсификация, по словам Калниньша, позволила удержать тариф «Rīgas siltums» в «разумных пределах».

Калниньш сообщил, что тариф на тепло компании с 2018 года вырос на 84%, тогда как цена на природный газ за это время на бирже увеличилась примерно в 2,5 раза, а стоимость квот CO2 — почти в 3 раза. Наименьший рост показала цена на биомассу — она подорожала на 25%.

Он также подчеркнул, что затраты на собственное производство энергии существенно не увеличились, как и постоянные издержки. Основной фактор роста тарифа — увеличение цены на закупаемую тепловую энергию, вызванное подорожанием природного газа и квот на выбросы CO2.

«Оценивая сделанное, могу заключить, что „Rīgas siltums“ сумел эффективно сбалансировать рост тарифа и обеспечить его умеренное повышение», — заявил Калниньш.

Говоря о том, как «Rīgas siltums» удалось снизить последнее планируемое повышение тарифа с немного более чем 20% до 11,9%, Калниньш пояснил, что это стало возможным благодаря успешному и проактивному сотрудничеству всех вовлечённых сторон — Министерства экономики, Рижской думы, Совета по конкуренции, Комиссии по регулированию общественных услуг, АО «Latvenergo», совета и правления «Rīgas siltums», а также независимых производителей теплоэнергии.

«Многие говорят, что мы могли бы решить это быстро и эффективно сами, но с этим трудно согласиться — для достижения результата была необходима оперативная вовлечённость и сотрудничество всех этих сторон», — сказал Калниньш.

Он добавил, что, например, удалось договориться с «Latvenergo», что в самый холодный период года — с 15 ноября на протяжении четырёх месяцев — фиксированная часть мощности в 120 мегаватт (МВт) будет предоставляться по сниженной фиксированной ежемесячной цене, которая ниже утверждённого регулятором тарифа. Также было достигнуто соглашение с независимыми производителями теплоэнергии о добровольной фиксированной части мощности по существенно сниженной цене — 45 евро за мегаватт-час (MWh).

«Может показаться, что был подан необоснованный и невыверенный тариф, который потом легко сократили. Совсем нет! Это была тяжёлая работа и участие многих сторон», — отметил Калниньш.

Он указал, что уже начата работа над моделью рынка на следующий отопительный сезон, с целью обеспечения открытого и понятного диалога со всеми вовлечёнными сторонами и поиска долгосрочных решений для развития устойчивой, безопасной и диверсифицированной системы централизованного теплоснабжения.

«В настоящее время наш фокус — на усовершенствовании модели рынка теплоэнергии, чтобы сделать его максимально эффективным и снизить стоимость закупаемой теплоэнергии. Мы видим потенциал, продолжаем развивать и улучшать рынок и видим возможность удержать тариф на прежнем уровне или добиться его снижения. В этом направлении мы уже работаем и начали разработку устойчивой рыночной модели», — отметил Калниньш.

Он также добавил, что второе направление — повышение эффективности работы «Rīgas siltums», а третье — капитальные вложения, которые в долгосрочной перспективе обеспечат стабильный тариф и помогут избежать неожиданных скачков цен.

«Конечно, всегда нужно учитывать внешние факторы, ведь колебания цен на энергоресурсы — это то, на что мы повлиять не можем. Это может способствовать росту тарифа», — сказал Калниньш.

Он сообщил, что компания работает над новой моделью рынка, в рамках которой рассматривается возможность чаще пересматривать тариф в случае рыночных колебаний, чтобы избежать появления непредвиденных доходов или расходов.