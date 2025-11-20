Baltijas balss logotype
Экспансия искусственного интеллекта на рабочих местах Латвии набирает силу

Бизнес
Дата публикации: 20.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Экспансия искусственного интеллекта на рабочих местах Латвии набирает силу

За последние два года четверть всех работников усовершенствовала навыки использования ИИ при выполнении рабочих обязанностей. Еще больше тех, кто хотел бы приобрести такие знания в ближайшем будущем, показало исследование «Цифровой портрет руководителя».

Использование искусственного интеллекта (ИИ) в этом году стало самым востребованным навыком на рабочих местах, его освоили 24,8% всех респондентов.

Если в предыдущие годы наибольший интерес к самым современным технологическим возможностям проявляли руководители, то в этом году активизировались и сотрудники. Среди руководителей высшего и среднего звена это умение освоили 24,5% опрошенных, а среди сотрудников – 25,2%.

2025 год также стал первым, когда ИИ стал самым востребованным навыком для освоения, опередив умение найти баланс работы и личной жизни (19,3%), планирование времени (17,4%) и мотивационные навыки (13,9%).

Из данных опроса можно сделать вывод, что обучение возможностям, которые предлагает ИИ, в ближайшие годы будет расширяться. 33,9% респондентов уже выразили желание освоить или дополнить именно эти цифровые знания. Особенно решительны в этом вопросе руководители – в этой группе такое желание выразили 38,2% опрошенных. Доля среди работников составляет 29,6%.

Следует отметить, что интерес к ИИ в корпоративной среде почти вдвое выше, чем ко второму по популярности цифровому навыку – работе с системами обмена файлами. Его хотят освоить 19,2% всех респондентов.

«Огромные инвестиции, которые технологические гиганты вкладывают в развитие ИИ, начинают приносить ожидаемые результаты, делая эти инструменты полезными помощниками для работников, умеющих с ними обращаться. Речь уже не идет о написании текста заявления или генерации простой картинки. Сегодня инструменты ИИ работают как полноценные ассистенты, быстро извлекая и анализируя данные в различных разрезах из обширных баз данных, эффективно планируя рабочий день, программируя работающие приложения из текстовых команд, извлекая специфические детали из тысяч страниц толстых документов, облегчая таким образом жизнь сотрудникам. Умелое включение инструмента ИИ в повседневную работу позволяет существенно повысить производительность и тем самым сократить время, необходимое для выполнения работы. Данные опроса показывают, что в предпринимательской среде эти выгоды уже оценены и активно интегрируются в повседневную работу», – комментирует результаты Виестурс Слайдиньш, руководитель компании Jumis Pro, проводившей исследование.

Исследование «Цифровой портрет руководителя 2025» было проведено осенью 2025 года, в нем приняли участие 145 руководителей, руководителей отделов и сотрудников латвийских компаний.

Читайте нас также:
#Латвия #искусственный интеллект #технологии #компании #цифровизация #обучение
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

Видео