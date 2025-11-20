Данусевич рассказал, что ассоциация обратилась в Союз самоуправлений Латвии с просьбой оценить, насколько в краях и волостях обеспечена доступность продовольствия, однако ответа до сих пор нет.

«На эту ситуацию не реагирует даже Министерство экономики. Малые предприятия и местные магазины сегодня, увы, не находятся в центре внимания государства. Внимание направлено на другие вопросы, а обеспечение людей продуктами — в том числе в кризисных ситуациях — просто игнорируется», — отметил Данусевичс.

Он подчеркнул, что обсуждал эту тему и с министром обороны — необходимо оценить, как небольшие магазины могли бы справляться с обеспечением населения продуктами в чрезвычайных условиях.

Говоря об ограничениях на продажу алкоголя, Данусевичс заявил, что они уничтожают маленькие магазины. По его словам, последние решения правительства о сокращении часов продажи алкоголя значительно уменьшают доходы небольших торговых точек.

Местные магазины держатся на товарах с более высокой наценкой — в том числе на алкогольной продукции. «Если у торговца забрать эти два часа, он встаёт перед дилеммой: накручивать наценку на продукты или закрывать магазин. А если торговая точка закрывается, людям в округе остаётся меньше времени после работы, чтобы успеть купить необходимые продукты», — объяснил Данусевичс.

Малые торговцы не ощущают поддержки. Президент ассоциации подчеркнул, что постоянно получает тревожные новости — закрытие магазинов продолжается.

«Когда мы идём по городу, я думаю, вы тоже видите магазины, которые закрываются. Если знаете о таких случаях, о которых я ещё не слышал, напишите — буду признателен за информацию.

Мы должны обратиться к правительству и объяснить, что нужно думать о том, как обеспечивать людей продуктами постоянно. Посмотрите на Западную Европу — в любом магазине Брюсселя можно круглосуточно купить любой нужный продукт», — указал Данусевич, сравнивая ситуацию с Латвией.