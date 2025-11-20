Baltijas balss logotype
В первых трех турах программы крупных инвестиций поддержку получили 25 проектов

Бизнес
Дата публикации: 20.11.2025
LETA
Изображение к статье: В первых трех турах программы крупных инвестиций поддержку получили 25 проектов
ФОТО: Thought Co

В первых трех турах программы крупных инвестиций Министерства экономики и финансового учреждения развития "Altum" ("Altum") получили поддержку 25 проектов, которые обеспечат вложения в народное хозяйство в объеме, превышающем 760 млн евро, заявила сегодня на открытии четвертого тура программы член правления "Altum" Инесе Зиле.

Кроме того, еще три проекта находятся на рассмотрении.

"Со стороны государства на финансирование скидок на капитал выделено 166 млн евро", - рассказала Зиле, добавив, что каждый вложенный государством евро дает эффект в четыре раза больше.

В рамках реализации поддержанных 25 проектов открыто от пяти до шести новых производств, а остальные предприятия инвестировали в значительное расширение своих мощностей.

Более 58% предприятий имеют латвийский капитал, а 42% составляют иностранные инвесторы, пришедшие в Латвию.

Зиле рассказала, что в проектах, поддержанных в первых трех турах, наблюдается региональная диверсификация: семь проектов реализуются в Курземе, три крупных проекта - в Латгале, а в остальных регионах - от пяти до шести проектов.

По программе можно подавать заявки на проекты, которые ранее не были начаты, при этом скорость их реализации в значительной мере зависит от способности самого инвестора и предпринимателя оперативно воплотить проект в жизнь.

"На данный момент завершены три инвестиции, и скоро можно будет выплатить первую скидку на капитал", - добавила Зиле.

Как сообщалось, сегодня в четвертом туре программы крупных инвестиций со скидкой на капитал доступно финансирование в размере 67 млн евро.

Предполагается, что скидка на капитал для предприятий составит от 5% до 30% от инвестиций, при этом максимально - до 10 млн евро на один проект.

На новом этапе программы расширен круг получателей поддержки. Помимо экспортирующих производственных предприятий, в него включены компании оборонной, сельскохозяйственной и отрасли двойного назначения.

#инвестиции #финансы #предпринимательство #развитие #производство #компании #финансирование #экономика
