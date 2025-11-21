На прошлой неделе рынок криптовалют был почти в состоянии шока — общая рыночная капитализация биткойна снизилась на 600 миллиардов долларов, а в социальных сетях появились эмоциональные объявления, такие как «лопнувший пузырь» и «перегрев».

Большинство частных инвесторов сумели избежать ликвидации. Однако в такой ситуации, охваченные паникой и отчаянием, они нередко совершают новую ошибку — действуют импульсивно.

Когда человек выходит из инвестиций в панике, он рискует вслепую броситься за ценовыми колебаниями, вместо того чтобы ориентироваться на более стабильные и долгосрочные источники дохода. Начать стоит, например, с облачных сервисов данных BlackchainMining, которые дают больше прозрачности и помогают удерживать доступ к данным в стабильном состоянии.

Паника на рынке? На самом деле это только начало.

Падение биткойна — не впервые и не в последний раз. Один из основных принципов криптовалютного рынка гласит: «Каждое падение — это подготовка к следующему росту».

Почему так?

Когда цена BTC снижается, многие участники используют этот момент для увеличения своих позиций, стабилизации портфеля и подготовки к будущему росту. Это означает:

Сложность сети может уменьшаться.

Конкуренция среди майнеров падает.

Вознаграждение за вычислительную мощность становится выгоднее.

Иначе говоря, падение рынка — это сигнал к тому, что доходность может стать выше.

В облачных сервисах не нужно покупать оборудование, платить за электричество или проводить обслуживание; вы просто получаете стабильный ежедневный доход. Поэтому такие услуги особенно востребованы именно тогда, когда цены снижаются.

BlackChainMining: преимущества

Бонус за регистрацию: получите бонус в размере 18 долларов США сразу после создания аккаунта.

Ежедневный доход: можно зарабатывать не менее 0,72 доллара США в день.

Партнёрская программа: присоединяйтесь и получайте 5 % комиссии (3 % + 2 %).

Ежемесячные бонусы: чем больше приглашённых, тем выше доход — до 18 000 долларов США в месяц.

Разные способы оплаты: платформа поддерживает 9 популярных криптовалют: USDT-TRC20, BTC, ETH, LTC, XRP, USDC, USDT-ERC20, BCH, DOGE и SOL.

Профессиональная поддержка: BlackChainMining предоставляет круглосуточную онлайн-поддержку, которая помогает решать любые вопросы.

Безопасность средств: платформа предлагает различные льготные контракты и заявляет о 100% гарантии. Проценты начисляются ежедневно после покупки контракта, а доход можно выводить сразу. Вывод средств доступен круглосуточно.

Также есть несколько видов контрактов с гибкими условиями

Пример расчёта доходности

Инвестируйте 9700 долларов США, чтобы приобрести вычислительную мощность уровня Antminer S21 XP.

После активации контракта ваш ежедневный пассивный доход составит:

9700 × 1,6% = 155,2 доллара США в день.

За 27 дней общий доход будет таким:

9700 + (155,2 × 27) = 9700 + 4190,4 = 13 890,4 доллара США.

(Работа системы стабильна, однако платформа BlackChainMining оставляет за собой право вносить изменения.)

Вывод: рациональный выбор лучше паники

Падение биткойна на сотни миллиардов долларов приводит многих инвесторов в замешательство, из-за чего они теряют деньги и совершают хаотичные решения.

Но вместо паники и поспешной продажи активов лучше пересмотреть стратегию, стабилизировать расходы и выбрать надёжный инструмент.

Когда вы сохраняете контроль и используете продуманные действия — например, инвестируете в мощность хешрейта — вы можете улучшить своё финансовое положение даже на падающем рынке.

Официальный сайт: https://blackchainmining.com

Загрузить приложения: https://blackchainmining.com/xml/index.html#/app

Оплаченная публикация