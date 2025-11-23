Baltijas balss logotype
Бизнес
Дата публикации: 23.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Только так можно перевозить полезные ископаемые страны.

Только так можно перевозить полезные ископаемые страны.

Речь идет об инвестициях в размере не менее 3 миллиардов долларов США.

Инвесторы, стремящиеся извлечь выгоду из очередного этапа рыночных реформ Хавьера Милея, готовятся принять участие в тендере по приватизации аргентинских грузовых железных дорог, находящихся в плачевном состоянии. Это часть плана президента по расширению экспорта сельскохозяйственной и горнодобывающей продукции.

Транспортное подразделение горнодобывающего и логистического конгломерата Grupo Mexico SAB, принадлежащего миллиардеру Герману Ларреа, планирует подать заявку на приобретение сети Belgrano Cargas после встречи с представителями Хавьера Милея, по словам источника, непосредственно знакомого с ситуацией. По словам источника, который не может быть назван из-за обсуждения закулисных планов, речь идёт об инвестициях в размере не менее 3 миллиардов долларов США.

По данным ассоциации по экспорту и переработке сои Ciara-Cec, GMexico Transportes может столкнуться с конкуренцией со стороны крупных торговых компаний, которые работают над созданием консорциума для участия в тендере. В группу могут войти Bunge Global SA, Louis Dreyfus Co и Cargill Inc, а также местная компания Aceitera General Deheza SA.

Первая железнодорожная линия на территории страны была построена в 1857 году за счёт частной компании. Первая государственная — через 10 лет. В 1948 году железные дороги страны — Ferrocarriles Argentinos были национализированы. При национализации были образованы компании: Ferrocarril General Bartolomé Mitre, Ferrocarril General Manuel Belgrano, Ferrocarril Domingo Faustino Sarmiento, Ferrocarril General Roca, Ferrocarril General San Martín, Ferrocarril General Urquiza. Когда прибыльность перевозок упала, в 1990 году начат процесс приватизации железных дорог на основе концессий. Учитывая провалы их частного менеджмента, в том числе железнодорожную катастрофу 2012 года, в апреле 2015 года Сенат Аргентины одобрил законопроект об очередной национализации железных дорог.

В Аргентине шесть железнодорожных линий. Их протяжённость на 1988 год — 34909 км (сразу после Второй мировой войны достигала даже 47 тыс. км). К 1993 году протяжённость линий уменьшилась до 34,2 тыс. км, к 2010 году до 31,4 тыс. км. Имеются горные железные дороги. До 1984 года работала Трансандинская железная дорога.

#железная дорога #инвестиции #транспорт #конкуренция #реформы #приватизация #инфраструктура #Аргентина #национализация #экономика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

