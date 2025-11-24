В 2023 году половина иностранных филиалов, контролируемых странами ЕС, работала за пределами союза. Но Латвия заметно отличается от лидеров по экспорту бизнеса — лишь 19,4% филиалов латвийских компаний расположены за границей.

Наибольшая доля иностранных филиалов за пределами ЕС наблюдалась у предприятий, контролируемых резидентами Хорватии (64,7%), Испании (60,1%), Португалии и Швеции (по 57,9%). Наименьшие показатели зафиксированы у Словакии (6,6%), Греции (9,2%) и Латвии (19,4%), согласно данным, опубликованным Eurostat.

По занятости ситуация похожая: в ЕС в среднем 61,6% сотрудников филиалов работают за пределами союза, а в Латвии — только 14%. Расходы на социальные гарантии сотрудников за границей у латвийских компаний также минимальны, что говорит о том, что основные инвестиции и рабочие места остаются внутри Европы.

Чистый оборот латвийских филиалов за пределами ЕС составил всего 13,1%. Для сравнения: у Ирландии за границей работает 82,3% сотрудников филиалов, а чистый оборот достигает 77,4%.

Эти данные показывают, что Латвия в отличие от некоторых других стран ЕС (Ирландия, Испания, Португалия) в основном концентрирует свои инвестиции и рабочие места внутри союза, что делает экономику страны менее подверженной рискам международных колебаний.