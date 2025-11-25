Baltijas balss logotype
Дадим стране угля: 75% добывающих компаний РФ работают в убыток 1 218

Бизнес
Дата публикации: 25.11.2025
BB.LV
Открытый способ добычи наиболее вреден для экологии.

Открытый способ добычи наиболее вреден для экологии.

На фоне общего кризиса накануне стало известно о резком падении производственных показателей.

Почти три четверти российских угольных предприятий работают в минус. Такие данные привёл исполняющий обязанности директора департамента угольной промышленности Минэнерго Дмитрий Лопатин на заседании Госсовета по энергетике. По его словам, сейчас убыточными являются 74% компаний отрасли, а 23 предприятия уже остановили работу.

Лопатин уточнил, что по данным Росстата совокупные убытки сектора достигли 263 млрд рублей, и к концу года прогнозируется рост этого показателя до 350 млрд. «Добыча угля третий год подряд падает — с 443,6 млн тонн в 2022 году до 438,6 млн тонн в 2024 году, то есть падение составило порядка 5 млн тонн», — сказал он (цитата по ТАСС).

Ранее замминистра энергетики Дмитрий Исламов говорил, что в 2024 году сектор также завершил год с убытками — 112 млрд рублей при кредиторской задолженности в 1,2 трлн и доле убыточных предприятий в 53%. В октябре Минэнерго прогнозировало дальнейший рост долговой нагрузки — до 1,5 трлн рублей по итогам 2025 года.

На фоне общего кризиса накануне стало известно о резком падении производственных показателей холдинга «Мечел». По итогам третьего квартала 2025 года компания сократила добычу угля на 55% в годовом выражении — до 1,28 млн тонн. За девять месяцев падение добычи составило 38%, достигнув минимальных показателей за последние 10 лет. Чистый убыток «Мечела» в первом полугодии вырос в 2,4 раза, достигнув 40,5 млрд рублей — максимального значения с 2015 года.

Для поддержки отрасли правительство РФ 30 мая утвердило пакет мер, включающий отсрочку по НДПИ и страховым взносам до 1 декабря, адресные субсидии для компенсации логистических затрат при экспорте угля, а также возможность реструктуризации кредитной задолженности.

По оценке НКР, кризис усугубился после начала Владимиром Путиным войны в Украине в 2022 году, когда Россия потеряла часть традиционных экспортных рынков, включая Евросоюз, а мировые цены на уголь существенно снизились. Если в 2022 году стоимость экспортной тонны энергетического угля составляла $148–192 в зависимости от порта, то по итогам 2024 года она опустилась до $72–106.


#цены #кризис #производство #энергетика #экспорт #поддержка #уголь #правительство #экономика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
(1)
  • Мп
    Мимо проходил
    25-го ноября

    Где, где Добрый и Сарказм?! Они должны писаться от счасытья от такой "новости". И старательно закрывать глаза на то, что цена на отопление тем же углём в ....надцать раз ниже, чем в Латвии. "История успеза", чо...

    5
    1

