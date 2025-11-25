Времена Атмоды (Возрождения) были парадоксальны: общество совершенно ясно стремилось к независимости, но в вопросах экономики царила неопределённость, заявил в подкасте tv3.lv «Piķis un ģēvelis!» ведущий исследователь Видземского университета и научный редактор книги «История народного хозяйства Латвии» Гатис Круминьш.

Политическая свобода воспринималась как само собой разумеющееся — флаг, герб и идея независимости объединяли, однако на вопрос «что делать с экономикой?» тогда не было чёткого ответа.

Круминьш подчёркивает, что именно наследие русификации и ограниченные знания поколения как в языках, так и в принципах современной экономики отбросили Латвию назад — как ментально, так и практически.

Исследователь приводит конкретные примеры: даже после провозглашения восстановления независимости Комиссия по промышленности Верховного Совета готовила новый закон о промышленности на русском языке, поскольку чиновники просто не умели оформлять профессиональные документы на латышском.

По словам Круминьша, это поколение — сегодняшние 50+ — до сих пор несёт ментальную травму того времени: практически все получили образование в советской системе, в которой западные языки и экономические знания не были нужны.

«Я помню себя — мне тогда было 18 лет, я знал по-английски одно-два слова. В школе этого не требовалось. Понимаешь, это поколение — моё поколение 50+ — сейчас у власти. Хотя мы и поддерживаем латвийское государство, я считаю, что это поколение ментально травмировано всем тем», — добавил Круминьш.

По его мнению, это затруднило возможность быстро выстроить эффективную рыночную экономику, особенно по сравнению с ситуацией после Первой мировой войны, когда латвийское общество было гораздо теснее связано с европейским цивилизационным пространством.

tv3.lv