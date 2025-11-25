Baltijas balss logotype
«Поколение 50+ в Латвии ментально травмировано», — исследователь о наследии русификации и торможении экономики

Бизнес
Дата публикации: 25.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Поколение 50+ в Латвии ментально травмировано», — исследователь о наследии русификации и торможении экономики

Времена Атмоды (Возрождения) были парадоксальны: общество совершенно ясно стремилось к независимости, но в вопросах экономики царила неопределённость, заявил в подкасте tv3.lv «Piķis un ģēvelis!» ведущий исследователь Видземского университета и научный редактор книги «История народного хозяйства Латвии» Гатис Круминьш.

Политическая свобода воспринималась как само собой разумеющееся — флаг, герб и идея независимости объединяли, однако на вопрос «что делать с экономикой?» тогда не было чёткого ответа.

Круминьш подчёркивает, что именно наследие русификации и ограниченные знания поколения как в языках, так и в принципах современной экономики отбросили Латвию назад — как ментально, так и практически.

Исследователь приводит конкретные примеры: даже после провозглашения восстановления независимости Комиссия по промышленности Верховного Совета готовила новый закон о промышленности на русском языке, поскольку чиновники просто не умели оформлять профессиональные документы на латышском.

По словам Круминьша, это поколение — сегодняшние 50+ — до сих пор несёт ментальную травму того времени: практически все получили образование в советской системе, в которой западные языки и экономические знания не были нужны.

«Я помню себя — мне тогда было 18 лет, я знал по-английски одно-два слова. В школе этого не требовалось. Понимаешь, это поколение — моё поколение 50+ — сейчас у власти. Хотя мы и поддерживаем латвийское государство, я считаю, что это поколение ментально травмировано всем тем», — добавил Круминьш.

По его мнению, это затруднило возможность быстро выстроить эффективную рыночную экономику, особенно по сравнению с ситуацией после Первой мировой войны, когда латвийское общество было гораздо теснее связано с европейским цивилизационным пространством.

tv3.lv

#история #образование #Латвия #экономика
Оставить комментарий

(10)
  • DJ
    DMITRIJS JAKUNINS
    26-го ноября

    После обретения независимости, что вы построили? Бензоколонки. А ради вступления в ЕС вы позакрывали все заводы и на их месте открыли супермаркеты. Вот поднять налоги , придумать ещё налоговых поборов побольше, лишь на это хватает ваших умственных способностей. Этому сейчас учат в высшей школе экономики???

    8
    0
  • Вк
    Виардо кузнецова
    26-го ноября

    чушь про языки, я изучала немецкий 300-400 слов наберу, я на пенсии, но все помню теперь все образование скатилось в никуда.Если на двойки учиться тогда конечно

    30
    4
  • Мп
    Мимо проходил
    25-го ноября

    Сильно извиняюсь, если нанесу кому моральную травму. Чьим любовником в редакции стал Гатис Круминьш, что его так пиарят - мужчины или женщины?

    65
    2
  • А
    Андрей
    25-го ноября

    Редакция, - вы не устали? два материала подряд от каких-то маразматиков. Ну ладно, где-то для какого-то личного блога или от "ковре" в Сейме - где отчитывают за отсутствие результата за 30 лет, это ещё сошло бы. У них там униварсальная тема - всё свалить на советское наследие. Но тут зачем? Не та целевая аудитория! НИКТО НЕ ПОВЕРИТ!

    Кстати, ещё никто не жалуется, что их мама зачала и родила по советской методике? Потому что папа с мамой неумели разговаривать на английском и по западной методике, поэтому, зачатие не могло состояться.

    Нет? А от чего же?

    94
    4
  • Д
    Дед
    25-го ноября

    Не нужно врать! Латвия в наследие от СССР получило развитую, самодостаточную экономику. По приказам с запада и личной жадностью правительств были уничтожены производства всего и вся. Разве сейчас не нужны микроавтобусы, но РАФ- закрыт, сахарная отрасль - три завода уничтожено, Радиотехника, ВЭФ и так далее. РЕБИР остался единственный и то, потому что выпускается в Китае- мудрый хозяин не уничтожил, а перевез в Китай и до сих пор зарабатывает деньги.

    116
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    25-го ноября

    чиновники просто не умели оформлять профессиональные документы на латышском -- Так они и сейчас этого делать не умеют. Прошло 35 лет, а они как были хуторскими бездарями, так ими и остались. Но воровать из государственного кармана научились отменно, поэтому Латвия и является одной из самых нищих стран ЕС!

    129
    1
  • VU
    Vards Uzvards
    25-го ноября

    Как в старом анекдоте про генерала с бодуна. Ну допустим большевики и русские вам мундир заблевали, но в ваши штаны тоже они насрали?

    115
    4
  • Л
    Латтоптун
    25-го ноября

    Почему то ментально травмированная, больше всего получаются Латвия, со своими гражданами. У Эстонцев, например, с этим проблем меньше . Их экономика всегда опережает латвийскую и уровень жизни всегда выше. Может потому что они меньше ноют и меньше придумывают оправданий своей жопарукости и вороватости? Не знаю в какой сельской школе учился господин Круминьш, но английский язык и тогда изучали полноценно и с экзаменом. Если он отставал в учёбе, то это значит только это.

    106
    3
  • А
    Антимонетарист
    25-го ноября

    Этот Гатис не попал в категорию 50+, вот и рубит с плеча. А сам то лекции ещё 2 года назад на русском читал! Может с себя бы начал? И вернул гонорары за лекции на русском?

    100
    1
  • Е
    Ехидный
    25-го ноября

    у кого руки из жопы растут всегда ищет виноватых в своих неудачах !!! этот ментальный недоучка тоже нашел - советское прошлое !!! ведь он не от лени и тупости языки не знал и плохо учился - комуняки не давали!!!!

    141
    4
Читать все комментарии

