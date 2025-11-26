Мощности Боливарианской республики позволяют осуществлять полный производственный цикл.
Правительство Николаса Мадуро выбрало стратегического партнера издалека.
Национальная ассамблея решила сохранить производственную деятельность российских компаний в нефтяном секторе Венесуэлы в период с 2026 по 2041 год.
Данная мера была одобрена единогласно и считается ключевой для укрепления энергетического потенциала страны.
Орландо Камачо, председатель Комиссии по энергетике и нефти, представил доклад, обосновывающий продление. Камачо подчеркнул, что продолжение работы Petroperijá и Boquerón позволит обеспечить добычу углеводородов и стабильность национальной промышленности.
- Petroperijá S.A. планирует извлечь 68 млн баррелей нефти в течение продлённого срока.
-Также ожидается получение более 28 млрд куб. футов попутного газа, чему будут способствовать инвестиции в размере 292 млн долларов.
- Boquerón S.A. намерена добыть 23 млн баррелей нефти и около 269 млрд куб. футов газа.
-Инвестиции в этот проект оцениваются в 324 млн долларов, что гарантирует устойчивость её операций.
Камачо заявил, что эти инвестиции поспособствуют модернизации нефтяной инфраструктуры и росту энергетического производства.
Продление соглашений позволит сохранить участие российской госкомпании Роснефть в проектах, укрепляя стратегические международные альянсы.
