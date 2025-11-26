Baltijas balss logotype
Российские компании продолжат качать нефть Венесуэлы до 2041 года 1 905

Бизнес
Дата публикации: 26.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Мощности Боливарианской республики позволяют осуществлять полный производственный цикл.

Мощности Боливарианской республики позволяют осуществлять полный производственный цикл.

Правительство Николаса Мадуро выбрало стратегического партнера издалека.

Национальная ассамблея решила сохранить производственную деятельность российских компаний в нефтяном секторе Венесуэлы в период с 2026 по 2041 год.

Данная мера была одобрена единогласно и считается ключевой для укрепления энергетического потенциала страны.

Орландо Камачо, председатель Комиссии по энергетике и нефти, представил доклад, обосновывающий продление. Камачо подчеркнул, что продолжение работы Petroperijá и Boquerón позволит обеспечить добычу углеводородов и стабильность национальной промышленности.

  • Petroperijá S.A. планирует извлечь 68 млн баррелей нефти в течение продлённого срока.

-Также ожидается получение более 28 млрд куб. футов попутного газа, чему будут способствовать инвестиции в размере 292 млн долларов.

  • Boquerón S.A. намерена добыть 23 млн баррелей нефти и около 269 млрд куб. футов газа.

-Инвестиции в этот проект оцениваются в 324 млн долларов, что гарантирует устойчивость её операций.

Камачо заявил, что эти инвестиции поспособствуют модернизации нефтяной инфраструктуры и росту энергетического производства.

Продление соглашений позволит сохранить участие российской госкомпании Роснефть в проектах, укрепляя стратегические международные альянсы.

#инвестиции #энергетика #Венесуэла #Россия
