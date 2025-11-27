Гуйчжоу, горная провинция на юго-западе Китая, до конца 2025 года запустит первый регулярный маршрут для логистики на малых высотах с применением беспилотных летательных аппаратов. Соответствующее решение принято после того, как электрический вертикальный взлетно-посадочный аппарат V2000CG CarryAll производства КНР успешно совершил междугородний грузовой полет в тестовом режиме.

Двухтонный аппарат доставил медицинские грузы и сельскохозяйственную продукцию с базы обслуживания маловысотных полетов в городе Гуйян в аэропорт общей авиации в уезде Хуанпин Цяньдуннань-Мяо-Дунского автономного округа, преодолев 118 км всего за 40 минут. Для сравнения, перевозка традиционным наземным транспортом между этими двумя локациями занимает более двух часов из-за карстового ландшафта.

Эксперты отмечают, что низковысотная экономика в Китае вступает в стадию быстрого роста. Еще два года назад, в 2023-м, объем этого рынка не превышал 500 млрд юаней (70,5 млрд долларов). В текущем же году, по оценкам Управления гражданской авиации Китая, он составит около полутора триллионов юаней, а к 2035-му может достигнуть 3,5 трлн юаней.

В 2024 и 2025 гг. формулировка "экономика малых высот" дважды была внесена в доклад о работе правительства, представленный на ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей, что свидетельствует об ее важной роли в экономическом развитии страны.

Зачем нам нужны беспилотники? При ответе на этот вопрос основное внимание уделяется "беспилотности", что выявляет незаменимость БПЛА в условиях повышенного риска для людей. В ряде китайских районов, включая город Шанхай, провинцию Цзянсу, АР Внутренняя Монголия, Синьцзян-Уйгурский АР, дроны заменяют "человека-паука" при очистке стеклянных наружных стен высотных зданий и фотоэлектрических панелей гелиостанций, что становится более безопасным и эффективным решением при выполнении опасных для людей задач. В южно-китайском городе Шэньчжэнь беспилотник участвует в экстренной доставке препаратов для спасения пациентов, находящихся в критическом состоянии.

Ожидается, что в ближайшие пять лет совокупный среднегодовой темп роста мирового рынка гражданских БПЛА составит более 19 проц. В 2029 году объем рынка коммерческих БПЛА в Китае превысит 300 млрд юаней, а логистика, защита растений, геодезия и картографирование, перемещение по воздуху и инспекции станут основными движущими силами развития этого рынка.

Широкое применение БПЛА также привело к появлению в Китае такой новой профессии, как пилот дронов. "Временные правила управления полетами БПЛА", вступившие в силу в Китае в январе 2024 года, четко предусматривают, что для эксплуатации малых, средних и крупных БПЛА необходимо получить соответствующие лицензии. Такие требования открывают огромные возможности для развития услуг по подготовке пилотов БПЛА.