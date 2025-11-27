Baltijas balss logotype
После синхронизации с Европой балансировка сети уже обошлась Латвии в 64 млн евро

Бизнес
Дата публикации: 27.11.2025
BB.LV
ФОТО: Unsplash
ФОТО: Unsplash

Расходы на поддержание балансирующих мощностей в странах Балтии за восемь месяцев составили в общей сложности 260 миллионов евро, из которых Латвия покрывает четвертую часть — 64 миллиона евро, сообщил в интервью агентству LETA председатель правления оператора электропередающей сети АО "Augstsprieguma tīkls" (AST) Роланд Ирклис, пишет LETA.

Балтийские страны в феврале отключились от контролируемой Россией энергосистемы BRELL и синхронизировались с континентальной Европой. Рынок балансирующих мощностей начал работать в феврале и с тех пор успешно функционирует ежедневно.

На вопрос о расходах на поддержание балансирующих мощностей в этом году Ирклис ответил, что за ситуацией ведётся регулярное наблюдение.

"В первые восемь месяцев в Балтии в целом это составило 260 миллионов евро. Латвия покрывает четвертую часть, а остальные три четверти распределяются между операторами Эстонии и Литвы. Доля Латвии до конца августа составила 64 миллиона евро", - рассказал Ирклис.

В конце октября AST завершила проект по установке аккумуляторных батарей, которые сейчас обеспечивают необходимые балансирующие мощности.

Ирклис отметил, что хотя расходы распределяются между всеми странами Балтии, батареи в значительной степени помогают сократить именно расходы латвийского оператора.

"Снижение расходов будет, и оно будет довольно ощутимым. Мы уже видим это в первые дни использования батарей для обеспечения балансирующих мощностей. Если раньше дневные расходы достигали даже шестизначных сумм, то сейчас они больше не превышают 100 000 евро в день", - заявил руководитель AST, прогнозируя, что экономия может составить до 50% по сравнению с ситуацией без этих батарей.

Ранее сообщалось, что аудированный оборот группы AST в прошлом году составил 258,607 миллиона евро, что на 5,3% больше, чем в 2023 году, а прибыль группы выросла в 2,2 раза — до 22,672 миллиона евро. В то же время оборот материнской компании AST в прошлом году сократился на 2,5% и составил 154,011 миллиона евро, а прибыль компании увеличилась на 31,6% и составила 14,764 миллиона евро.

AST — независимый латвийский оператор системы электропередачи, обеспечивающий работу сети электропередачи и надёжность электроснабжения системы Латвии, предоставляющий услуги системы передачи на основе опубликованных тарифов, осуществляющий оперативное управление системой передачи и обеспечивающий безопасную и стабильную передачу электроэнергии. AST принадлежит государству. Облигации компании котируются в списке долговых ценных бумаг "Nasdaq Riga".

AST является крупнейшим акционером оператора объединённой системы транспортировки и хранения природного газа "Conexus Baltic Grid" ("Conexus") — компании принадлежит 68,46% акций "Conexus".

#Латвия #Европа #энергетика #расходы
  • IO
    Iljuha Oblomоv
    28-го ноября

    НЕ латвии, А ЖИТЕЛЯМ ЭТОГО ЗЕМЛЕОБРАЗОВАНИЯ!!!!!!!!! А латвэнерго и бюджет ЕЩЁ И НАЛОГИ С ЖИТЕЛЕЙ ВЗЫМАЮТ....ПОЛНЫЙ ОБМАН НАРОДА!!!!!!!!! ПОЗОРИЩЕ..... А ПЕЛИ ТО-ПЕЛИ........ ХОТЯ ИЗНАЧАЛЬНО БЫЛО ПОНЯТНО, ЧТО ЭТО КАБАЛА ДЛЯ -ИМЕННО НАРОДА.!!!!!!!!!!!!!!!

    9
    2
  • Д
    Дед
    27-го ноября

    За дебильное решение правительства Латвии, государство платит 100 тыс в день, и будет платить, пока не пойдет к России и не попросится обратно. А это наши деньги, эти принимальщики, даже цента не зарабатывают, они тоже живут за наш счет. Интересно, какой откат получен за это 100% убыточное решение для народа Латвии. Это, хоть стоило того?

    75
    5
  • IO
    Iljuha Oblomоv
    Дед
    28-го ноября

    Для них это более чем выгодно!!!! Очередной позор!!!!!!

    2
    0
