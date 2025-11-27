Baltijas balss logotype
В Риге уже тесно: Мартиньша Казакса двигают в заместители самой Кристин Лагард 0 359

Бизнес
Дата публикации: 27.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Глава Европейского центрального банка Кристин Лагард скоро уйдет на пенсию.

Глава Европейского центрального банка Кристин Лагард скоро уйдет на пенсию.

В четверг, 27 ноября, Министерство финансов подготовило проект распоряжения о выдвижении кандидатуры президента Банка Латвии Мартиньша Казакса на должность заместителя председателя правления Европейского центрального банка Кристин Лагард.

По мнению латвийского Минфина, Казакс — международно признанный макроэкономист с обширным профессиональным опытом, и его выдвижение существенно укрепило бы представительство Латвии в институциях Европейского союза.

Министр финансов Арвилс Ашераденс утверждает, что Мартиньш Казакс соответствует всем требованиям Договора о функционировании Европейского союза, включая безупречную репутацию и выдающуюся профессиональную квалификацию в области монетарных и банковских вопросов.

Как сообщили bb.lv в Минфине, Казакс получил степень бакалавра в Латвийском университете, диплом по экономике в Кембриджском университете, степень магистра с отличием и докторскую степень без отличия в Лондонском университете. Его профессиональный опыт включает академические позиции в Лондонском университете и Стокгольмской школе экономики в Риге, а также аналитические должности в группе АО «Swedbank», где он возглавлял отдел макроэкономических исследований по странам Балтии.

С августа 2018 года М. Казакс работает в Совете Банка Латвии, а в декабре 2019 года был избран президентом Банка Латвии и одновременно начал работу в Совете ЕЦБ.

На второй срок на пост президента Банка Латвии Казакс со скандалом был переизбран в феврале 2025 года. Его кандидатуру сначала отвергли, а потом за неимением лучших вариантов вернули в госбанк еще на несколько лет.

Должность заместителя председателя правления ЕЦБ станет вакантной в мае 2026 года, и до конца 2027 года Европейскому центральному банку предстоит переизбрать четырёх членов правления, включая председателя.

#банк Латвии #Латвия #экономика #Мартиньш Казакс #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

