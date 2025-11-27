В латвийской авиакомпании «SmartLynx Airlines» фактически происходит процесс коллективного увольнения сотрудников, который маскируется под «соглашение сторон», заявила агентству LETA председатель правления Латвийского авиационного профсоюза Даце Каваса, сообщает LETA.

По её словам, профсоюз представляет как бортпроводников «SmartLynx Airlines», так и офисных сотрудников, однако точное количество членов не разглашается.

По имеющейся в распоряжении профсоюза информации, в понедельник, 24 ноября, состоялось собрание работников «SmartLynx Airlines», на котором им сообщили, что они могут подписать соглашение сторон о прекращении трудовых отношений. Документ предусматривает выплату зарплаты за отработанный период до 24 ноября, а также компенсацию за неиспользованный ежегодный оплачиваемый отпуск.

«Обычно такие соглашения содержат пункт об увольнении с выплатой выходного пособия и других компенсаций, но в данном случае этого нет», — отметила Каваса.

В соглашении указано, что у работодателя может не хватить финансовых средств для немедленной выплаты компенсации за неиспользованный отпуск, и что он рассматривает возможность инициировать процесс неплатежеспособности.

«Работодатель уже подписал эти соглашения, ожидая безоговорочного согласия и подписей работников», — сказала Каваса.

Таким образом, по её мнению, сотрудники, подписывая такие соглашения, оказываются в неблагоприятной ситуации, так как лишаются предусмотренных Трудовым законом компенсаций и правовой защиты.

Кроме того, работникам не разъяснили, какие действия им нужно предпринять, чтобы в дальнейшем претендовать на выплаты, предусмотренные законом «О защите прав работников в случае неплатежеспособности работодателя». Некоторые сотрудники оказались в особенно уязвимом положении, так как их рабочие визы привязаны к трудовому договору, и сейчас они получают противоречивую информацию о своих правах и сроках пребывания в Латвии, пояснили в профсоюзе.

Каваса также отметила, что большинство стюардов и пилотов «SmartLynx» работали не по трудовому договору, а по так называемым договорам на оказание услуг через различные агентства.

«Это две наиболее уязвимые группы, которым ничего не полагается, за исключением тех, у кого были настоящие трудовые договоры. Официальные договоры имели более 300 сотрудников, остальные, кто фактически обеспечивал рейсы, не включены в список подлежащих увольнению», — подчеркнула она.

По её словам, подписывая соглашение, работник соглашается со всеми его условиями, при этом вся информация о трудовых отношениях определяется как коммерческая тайна, что не соответствует Закону о защите коммерческой тайны и ухудшает положение работника в контексте Трудового закона.

Профсоюз считает недопустимым, что сотрудникам не выплачиваются все причитающиеся суммы, а часть из них, вероятно, придётся запрашивать в порядке, установленном законами о неплатежеспособности.

Каваса напомнила, что Трудовой закон предусматривает проведение консультаций в случае реструктуризации и обязывает работодателя информировать профсоюзы и консультироваться с ними для устранения правовой неопределённости и обеспечения прав работников в случае банкротства. Однако, по её словам, компания никогда не выполняла этого обязательства.

В связи с этим профсоюз призывает работников осознавать свои права и принимать обдуманные и информированные решения о прекращении трудовых отношений в ситуации, когда не предвидится других вариантов из-за приостановки деятельности компании.

Бывший министр сообщения Талис Линкайтс ранее заявил агентству LETA, что прекращение деятельности «SmartLynx Airlines» в понедельник, 24 ноября, и смена владельцев перед подачей заявления о защите от кредиторов вызывают множество вопросов. Он подчеркнул, что обстоятельства, при которых компания прекратила работу, должны быть оценены кредиторами, и в случае необходимости следует обратиться с претензиями к предыдущим акционерам.

«Очевидно, что происходит попытка отделить плохую авиакомпанию от хороших — обанкротить одну часть, чтобы остальные могли продолжать работу», — прокомментировал Линкайтс.

Министр сообщения Атис Швинка 26 ноября в интервью программе «Утренняя панорама» на Латвийском телевидении заявил, что вопросом занимается уже несколько недель.

«Да, это вызывает беспокойство. Мы используем все юридические инструменты, чтобы контролировать этот процесс и уделить особое внимание со стороны ответственных учреждений», — отметил он.

Между тем представители «SmartLynx Airlines Latvia» в беседе с агентством LETA опровергли, что прекращение деятельности является заранее спланированной схемой. По их словам, в предыдущие два года в предприятия «SmartLynx» под управлением прежних владельцев было инвестировано более 100 миллионов евро. Новые владельцы имели конкретные планы развития, которые по ряду причин реализовать не удалось.

Как уже сообщалось, 22 октября этого года «SmartLynx Airlines» объявила о смене владельцев. Новыми собственниками стали исполнительный директор «SmartLynx Airlines» Эдвин Деменюс (5%), финансовый директор Миндаугас Казакавичюс (5%) и нидерландский инвестиционный фонд «Stichting Break Point Distressed Assets Management» (90%), бенефициаром которого является гражданин Кипра Илий Ираклий. Этот фонд был зарегистрирован всего за месяц до этого — 22 сентября, свидетельствуют данные портала «companyinfo.nl» со ссылкой на Торговый реестр Нидерландов.

До смены владельцев единственным акционером «SmartLynx Airlines» была ООО «Smart Aviation Holding», принадлежащая группе «Avia Solutions Group», бенефициаром которой является Гедиминас Жемялис.

28 октября Рижский районный суд возбудил дело о правовой защите компании «SmartLynx».

По неофициальной информации, опубликованной на сайте «blacklist.aero», общие обязательства «SmartLynx» перед более чем 780 кредиторами составляют 238,4 миллиона евро. Из них 174,374 миллиона евро — долг связанным с прежним владельцем компаниям «Avia Solutions Group», а 64 миллиона евро — долг другим кредиторам.

В числе последних указаны: – ООО «Fedex Express Latvia» — около 775 000 евро, – АО «BTA Baltic Insurance Company» (BTA) — 117 000 евро, – ООО «ARS Logistika» — 86 000 евро, – ООО «Havas Latvia» — 69 000 евро, – ООО «Novatours» — 67 583 евро, – ООО «Airo Catering Services Latvija» — 53 000 евро.

В BTA агентству LETA сообщили, что авиакомпания приобрела страховые полисы с годовой оплатой, но компания приняла меры по уменьшению размера долга, и фактическая сумма на сегодняшний день значительно ниже упомянутых 117 000 евро.

Также представители BTA сообщили, что пока не получили план правовой защиты для согласования, но продолжат следить за развитием событий.

Представители «Novatours» подтвердили наличие долгов со стороны «SmartLynx Airlines», однако не раскрыли их объём, сославшись на отсутствие полной официальной документации, необходимой для оценки ситуации и принятия решений о дальнейших действиях.

Остальные упомянутые компании пока не прокомментировали ситуацию, как и сама «SmartLynx Airlines» не дала оценки общему объёму задолженности перед кредиторами.

Сайт «blacklist.aero» указывает, что собранные данные свидетельствуют о признаках преднамеренного банкротства: продажа компании незадолго до подачи заявления о защите от кредиторов, сохранение управленческого контроля и разделение бизнеса, что может указывать на схему вывода активов, при которой прибыльные части остаются у прежнего владельца, а долги передаются новому фонду.

В письме, имеющемся в распоряжении LETA и разосланном кредиторам от имени Деменюса 24 ноября, утверждается, что на сайте «blacklist.aero», автором которого является Артём Дегтярёв, опубликованы ложные и вводящие в заблуждение утверждения о «SmartLynx Airlines» и процессе реструктуризации.

В письме говорится, что компания действует в полном соответствии с юридическими требованиями, обеспечивая прозрачность и адекватный подход ко всем заинтересованным сторонам.

Также упоминается, что Дегтярёв и связанная с ним компания «Air Justice» распространяют призывы к действиям против «SmartLynx Airlines» и якобы ранее участвовали в скоординированных репутационных атаках на компании.

В свою очередь, в письме Дегтярёва к кредиторам «SmartLynx» указывается, что поведение «Avia Solutions Group» указывает на намеренное уклонение от корпоративной реструктуризации и попытку избежать надзора над процессом банкротства со стороны юридического администратора. Он призывает кредиторов разработать скоординированную стратегию и тактику действий.

Как уже сообщалось, базирующаяся в Латвии «SmartLynx Airlines» прекратила свою хозяйственную деятельность с понедельника, 24 ноября. Также прекращена деятельность дочерних компаний — «SmartLynx Airlines Estonia» и «SmartLynx Airlines Malta». Все три сертификата эксплуатанта (AOC) приостановлены.

Решение принято с учётом финансового положения компании и отсутствия перспектив для продолжения деятельности в долгосрочной перспективе.

По словам Деменюса, решение было принято после всесторонней оценки всех возможных сценариев.

«К сожалению, в существующих условиях продолжение деятельности оказалось невозможным», — заявил он.

Представитель «SmartLynx» Агия Кола-Канца сообщила агентству LETA, что сейчас в компании осталась небольшая команда, которая занимается возвратом арендованных самолётов владельцам.

При этом она добавила, что точное количество сотрудников, потерявших работу, пока неизвестно, так как прекращение деятельности было объявлено только 24 ноября. В целом в структурах «SmartLynx» в разных странах работали около 400 сотрудников, в основном авиационные специалисты — инженеры, планировщики полётов и сотрудники вспомогательных служб.

Также она уточнила, что в Латвии у авиакомпании «SmartLynx Airlines» остался один-два самолёта, а остальные передаются компаниям на Мальте и в Эстонии.

Офис компании в Риге был арендован, и его будущее зависит от владельцев здания.

В прошлом году «SmartLynx Airlines» перевезла 10,66 миллиона пассажиров — на 62,5% больше, чем в 2023 году. Было совершено 68 085 рейсов, на 43,4% больше, чем годом ранее. Перевозки грузов снизились на 6,8% — до 31 872 тонн.

К концу 2024 года флот авиакомпании насчитывал 68 самолётов — на один больше, чем год назад. Однако этой весной компания объявила о сокращении флота на 30%.

В 2023 году оборот «SmartLynx Airlines» составил 339,027 миллиона евро, а прибыль — 11,089 миллиона евро. Оборот группы компаний «SmartLynx Airlines» — 496,651 миллиона евро, прибыль — 22,774 миллиона евро. Финансовые результаты за 2024 год пока не опубликованы.

«SmartLynx Airlines» зарегистрирована в 1992 году. Уставной капитал — 1 миллион евро.