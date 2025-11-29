Baltijas balss logotype
«Плати или уходи!»: оператор навязывает клиентам в Латвии новую услугу – 2 евро к счету! 3 2809

Бизнес
Дата публикации: 29.11.2025
grani.lv
Изображение к статье: «Плати или уходи!»: оператор навязывает клиентам в Латвии новую услугу – 2 евро к счету!
ФОТО: Unsplash

Мобильный оператор “Bite Latvija” «порадовал» своих клиентов неожиданным «рождественским подарком» — с 1 января 2026 года вводится новый обязательный пакет безопасности и поддержки “Bite Pamatkomplekts”, который будет автоматически подключён всем клиентам-физическим лицам. Его стоимость — 1,98 евро в месяц.

Клиенты, мягко говоря, таким нововведением недовольны.

В письме, которое “Bite Latvija” рассылает абонентам, говорится: «Если вы не согласны с изменениями, вы имеете право до 31.12.2025 без применения штрафных санкций расторгнуть заключённый договор(-ы) о предоставлении услуг Bite».

Люди возмущены: как можно навязывать обязательную услугу и просто добавить к счету почти два евро? В социальных сетях тема вызвала бурную реакцию. Свои комментарии дали и представители “Bite Latvija”, и Центр защиты прав потребителей (PTAC).

Пользователь @Tom_Niem пишет на платформе X: «Правильно ли я понимаю — @Bitelv добавит всем почти 2 евро к счёту со следующего года? И отказаться от этой услуги будет невозможно?»

Генеральный директор “Bite Latvija” Миндаугас Ракаускас объясняет: «Технологии сами по себе не способны остановить психологические манипуляции киберпреступников. Поэтому мы вводим новый стандарт услуг, который обеспечит более широкую защиту клиентов от рисков кибермошенничества».

С 1 января компания автоматически обеспечит всех клиентов защитой от кибермошенничества — страховым покрытием до 1000 евро в год. Страховка входит в состав “Bite Pamatkomplekts”.

Клиенты признают: идея полезная, но обязательный характер платежа вызывает массу вопросов.

В соцсетях пишут:

«Это обман и выкачивание денег».

«Такой сервис должен быть по выбору».

«Главное — придумать убедительное оправдание, и вот уже примерно 800 тысяч евро в месяц просто падают на счёт Bite».

Некоторые заявляют, что планируют расторгнуть договор с оператором:

«Получила такое же сообщение. Да, очень удивило. На выходных как раз планирую отказаться от услуг Bite. И не только из-за этого — там в целом всё плохо…».

Центр защиты прав потребителей объявил, что начал оценивать практику “Bite Latvija” в части изменения условий договора и обязательного введения платного пакета услуг.

#страхование #социальные сети #права потребителей #тарифы
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(3)
  • Мп
    Мимо проходил
    29-го ноября

    Ушел из Бите еще пару лет назад - жулики. И сейчас жульничают.

    27
    1
  • lo gos
    lo gos
    29-го ноября

    сразу надо метнуться всем в Tele2, они на пару лет предоставит Вам льготные условия

    34
    1
  • Д
    Дед
    29-го ноября

    В соответствии с законом, договора по умолчанию не действительны. В законе сказано, что клиент, должен выразить согласие пописав договор. Договора Бите, без подписи недействительны, нужно подавать в суд.

    60
    2
Читать все комментарии

