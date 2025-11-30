Baltijas balss logotype
Редкоземельные металлы мира контролируются Китаем, Бразилией и Индией 0 277

Бизнес
Дата публикации: 30.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Рудник Серра Верде в бразильском штате Гояс.

Рудник Серра Верде в бразильском штате Гояс.

В последние месяцы администрация Трампа стремится снизить зависимость США от китайских поставок.

Новая инфографика, созданная специалистами портала Visual Capitalist на основе данных Геологической службы США (USGS), показывает, где расположены известные мировые запасы РЗЭ, подчеркивая, насколько они сосредоточены всего в нескольких странах.

Распределение крайне неравномерное. Одна только Китайская Народная Республика обладает почти половиной мировых запасов, за ней следуют значительные залежи Бразилии. Для сравнения, многие развитые экономики имеют весьма скромные ресурсы.

Китай лидирует с 44 миллионами тонн — это около 48% мирового объема в 91,9 миллиона тонн. Бразилия занимает уверенное второе место с 21 миллионом тонн (23%), располагая крупными запасами, многие из которых еще находятся на ранних этапах разработки.

Индия (6,9 миллиона тонн), Австралия (5,7 миллиона тонн) Россия (3,8 миллиона тонн) и Вьетнам (3,5 миллиона тонн) опережают США по размерам запасов. В совокупности шесть ведущих стран концентрируют около четырех пятых всех известных запасов.

Соединенные Штаты располагают лишь 1,9 миллионами тонн РЗЭ (2%), что подчеркивает их зависимость от импорта и переработки на этапе производственных цепочек. В последние месяцы администрация Трампа стремится снизить зависимость США от китайских поставок, финансируя национальные горнодобывающие проекты, ускоряя выдачу разрешений и развивая партнерство с союзниками для диверсификации цепочек поставок.

#импорт #США #Бразилия #Индия #металл #Китай
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
