Большинство A320 уже обновлены: под заменой ПО остаётся менее 100 самолётов 0 132

Бизнес
Дата публикации: 01.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Большинство A320 уже обновлены: под заменой ПО остаётся менее 100 самолётов

Из-за срочной замены программного обеспечения в понедельник остаются неготовыми к полётам менее 100 самолётов A320, произведённых европейским авиастроительным концерном Airbus, сообщает LETA со ссылкой на AFP.

В опубликованном в понедельник заявлении Airbus говорится, что большинство самолётов A320 уже получили необходимые программные обновления.

Компания отмечает, что замена программного обеспечения остаётся необходимой для менее чем 100 самолётов A320.

Ранее сообщалось, что в пятницу Airbus распространил заявление, согласно которому до 6000 самолётов A320 могут нуждаться в обновлении программного обеспечения. Это вызвало опасения, что сотни самолётов могут быть выведены из эксплуатации на длительное время.

Airbus проинструктировал своих клиентов принять «немедленные меры предосторожности» после анализа технической неисправности, произошедшей в октябре на рейсе американской авиакомпании JetBlue.

Однако несколько ведущих европейских авиакомпаний сообщили, что из-за замены программного обеспечения пришлось отменить лишь незначительное количество рейсов или этого не потребовалось вовсе.

#авиация #безопасность
