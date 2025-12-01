Baltijas balss logotype
Цены на топливо в Латвии меняются равномерно и стабильно - эксперт 1 370

Дата публикации: 01.12.2025
Изображение к статье: Цены на топливо в Латвии меняются равномерно и стабильно - эксперт
ФОТО: Unsplash

В Латвии цены на топливо в настоящее время меняются равномерно и стабильно, сообщила агентству LETA председатель правления Латвийской ассоциации торговцев топливом Иева Лигере.

Она отметила, что динамика рынка в Латвии отличается от Эстонии, где колебания цен в данный момент значительно резче, и разница между автозаправочными станциями может достигать даже 20 центов за литр.

"В Латвии движение цен значительно более равномерное и стабильное", – сказала Лигере.

На вопрос, почему в Латвии в последнее время цены на топливо растут, несмотря на снижение цен на нефть марки Brent, Лигере пояснила, что цены на автозаправках не связаны напрямую с ценой на сырую нефть, так как на розничные цены влияет международная биржевая котировка топливных продуктов – бензина и дизеля.

"Они часто не движутся синхронно с нефтью, и иногда цены на продукты растут даже тогда, когда нефть дешевеет. Поэтому цены на топливо следует оценивать именно по биржевым ценам на продукты, а не по сырой нефти", – пояснила Лигере.

Она добавила, что розничные цены на топливо в Латвии меняются постепенно и с временным отставанием, поэтому они более стабильны по сравнению с динамикой биржевых цен. "Наблюдаемое сейчас на бирже снижение последовало за очень резким предыдущим ростом, поэтому оно ещё не отразилось на ценах на автозаправках", – пояснила Лигере.

Она также указала, что в течение месяца ситуация на товарных биржах остаётся близкой к нейтральной — с умеренным, но колеблющимся ростом, а в последние дни преобладает тенденция к снижению.

Одновременно глава ассоциации добавила, что на конечную цену влияет также класс топлива и его устойчивость к холоду, поскольку арктическое дизельное топливо дороже, как и стоимость биокомпонентов, их доля в смеси, затраты на логистику и политика скидок.

"В период, когда цены на биокомпоненты резко выросли, рост розничных цен в Латвии был более умеренным, так как это давление затрат частично было компенсировано использованием арктического топлива. Арктическое дизельное топливо дороже летнего, но дешевле биотоплива", – пояснила Лигере.

Как уже сообщалось, в Латвии средняя цена дизельного топлива в неделю с 17 по 23 ноября выросла на 2,6%, а средняя цена бензина марки 95 – на 2,5%.

В Латвии литр бензина марки 95 стоил в среднем 1,579 евро, а средняя цена дизельного топлива составляла 1,561 евро за литр.

#нефть #цены #Латвия #логистика #бензин #биржа
Оставить комментарий

(1)

(1)
  • Мп
    Мимо проходил
    1-го декабря

    Надо бы назвать вещи своими именами: цены на топливо в Латвии РАСТУТ равномерно и стабильно. Даже когда нефть на мировых рунках дешевеет. Интересно, какие аргументы против России в этом случае приведут наши местные Добрые Сраказмы?

    4
    2

