Похоже, государству опять придется вбухивать деньги в airBaltic. Рейтинговое агентство Fitch Ratings ("Fitch") понизило долгосрочный рейтинг национальной авиакомпании Латвии с уровня «B-»/негативный до «CCC+», говорится в сообщении Fitch.

Рейтинг CCC+ — это один из самых низких уровней кредитных рейтингов, который указывает на очень высокий риск дефолта.

Что означает рейтинг CCC+:

Компания существенно зависит от благоприятных условий, чтобы выполнять свои долговые обязательства.

Финансовое положение нестабильное.

Есть реальная угроза, что при ухудшении рыночной ситуации или возникновении стрессов эмитент может не исполнить свои обязательства.

Это рейтинг «спекулятивного» или «мусорного» уровня (junk rating).

Fitch также снизило рейтинг приоритетных обеспеченных долгосрочных облигаций airBaltic на сумму 380 млн евро (IDR). Показатель восстановления составляет «RR3» (то есть ожидаемый уровень возврата: 51–70% вложенных средств в случае дефолта).

Снижение кредитного рейтинга отражает более высокий, чем ожидалось, уровень заемных средств и более слабую финансовую гибкость, в результате чего в течение ближайших 12 месяцев потребуется значительное внешнее финансирование.

Это также отражает неопределённость в отношении сроков и доходов от запланированного IPO. Операционные результаты компании за 2025 год оказались слабее ожидаемых из-за роста операционных расходов и низкой рентабельности, что привело к значительно отрицательному свободному денежному потоку и ограниченной ликвидности.

К сильным сторонам рейтинга относятся ведущая позиция в Балтийском регионе, современный и экономичный флот, а также диверсификация бизнеса, говорится в сообщении Fitch.