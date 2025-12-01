Baltijas balss logotype
Полмиллиарда за выходные: «Зверополис 2» установил мировой рекорд по кассовому старту 0 351

Бизнес
Дата публикации: 01.12.2025
BB.LV
Произведенный в компании Disney мультфильм «Зверополис 2» собрал $556 млн за первые выходные в мировом прокате. Это самый успешный старт в прокате для мультфильма в истории. Об этом сообщает Variety.

Так, в домашнем прокате в США «Зверополис 2» собрал $156 млн на 4000 площадках с 26 ноября, $96,8 млн из них были собраны в расширенные выходные в честь Дня благодарения. Как пишет Variety, такие показатели стали вторым по величине стартом в День благодарения за всю историю проката страны, уступив «Моане 2», которая собрала в 2024 году $225 млн за пять дней выходных.

Остальные $400 млн сборов «Зверополис 2» заработал в международном прокате, $272 млн из которых пришлись на Китай.

Заработав всего в мировом прокате $556 млн, «Зверополис» показал четвертый лучший результат в дебютный уик-энд за всю историю кинопроката. Как отмечает ABC News, это также самый успешный старт в прокате для мультфильма в истории.

Первый фильм «Зверополис» вышел в марте 2016 года и стал хитом, собрав $341 млн в США и $1,02 млрд по всему миру. Главные герои фильма — полицейский кролик Джуди (Джиннифер Гудвин) и мошенник-лис Ник (Джейсон Бейтман).

#мультфильм #Китай
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
