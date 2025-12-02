Кремль опасается, как бы рубль опять не стал "деревянным".
Самой большой статьей расходов остаются социальные.
В следующем году правительство намерено собрать 40,27 трлн рублей налогов, а потратить 44,06 трлн. Таким образом, в казне образуется дефицит на 3,78 трлн рублей, или 1,6% ВВП (в Латвии - 3,3% ВВП).
Почти 30% бюджета, рекордную со времен СССР долю, Кремль намерен потратить на армию и закупки оружия — 12,93 трлн рублей. Еще 3,91 трлн рублей заложено на статью «национальная безопасность», куда зашиты бюджеты МВД, Росгвардии, спецслужб и системы ФСИН. В сумме силовикам достанется 16,84 трлн рублей, или 38% бюджета. По сравнению с довоенным 2021-м (24%) доля силовых расходов станет больше в 1,6 раза.
Доля социальных расходов казны сократится до 25,1% (до войны — 38,1%), а доля трат на поддержку национальной экономики — до 10,9% (до войны 17,6%). Оба показателя станут самым низкими за 20 лет доступной статистики Минфина.
Нефтегазовые доходы бюджета, упавшие на 20% в этом году, в следующем существенно не вырастут, следует из закона: 8,9 трлн рублей против 8,6 трлн. Новые налоги — 2,9 трлн рублей — правительство намерено «выжать» из несырьевого сектора экономики.
С 2026 года в России второй раз за 7 лет повышается ставка НДС (до 22%), а также стартует радикальная налоговая реформа для малого бизнеса, в результате которой сотни тысяч предпринимателей лишатся возможности работать по упрощенной системе налогообложения (УСН). С сентября 2026 года будет запущен «технологический сбор» — де-факто налог на технику и электронику, которая продается в российских магазинах. Повышение НДС принесет в бюджет 1,2 трлн рублей, в целом налоговые новации — 2,6 трлн, говорил ранее глава Минфина Антон Силуанов.
Чтобы свести концы с концами в бюджете, власти пустят «под нож» ряд ключевых социальных программ. Так, финансирование нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» (бывший нацпроект «Здравоохранение») сократится на 26%, до 274,2 млрд рублей. Расходы на программу модернизации первичного звена медпомощи будут урезаны в 2,3 раза, федпроект по развитию скорой помощи потеряет 28% денег, программы по борьбе с сахарным диабетом, раком и сердечно сосудистыми заболеваниями «похудеют» на 13%, 3,1% и 2,5% соответственно.
«Правительство, министерство финансов в трудной, сложной, непростой работе сделали бюджет сбалансированным, внятным и гарантирующим исполнение наших обязательств», — заявила после принятия закона спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Бюджет нацелен на решение «задач, стоящих перед страной» и защиту «интересов граждан», заявил председатель Думы Вячеслав Володин после голосования по закону. Он добавил, что бюджет принимался «в непростых условиях вызовов», поскольку против России «объявлено более 30 тысяч санкций».
