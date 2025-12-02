Тот факт, что международное агентство Fitch понизило кредитный рейтинг авиакомпании airBaltic до уровня CCC+ («очень рискованного»), с большой вероятностью — результат своеобразного подхода рейтинговых агентств к авиации, заявил Службе новостей Латвийского радио председатель наблюдательного совета airBaltic Андрей Мартынов.

Причины снижения рейтинга, названные Fitch — высокая долговая нагрузка на airBaltic, рост затрат и неопределенность с привлечением нового капитала. Агентство также снизило рейтинг облигаций (их будет выпущено на 380 млн евро), указав на слабую ликвидность компании и возможные трудности при ухудшении рыночных условий.

За столь строгой оценкой стоит сдержанное отношение рейтинговых агентств к авиаперевозкам, заявил председатель наблюдательного совета airBaltic Андрей Мартынов.

«Если посмотреть на отношение со стороны рейтинговых агентств, то они авиационную отрасль в целом оценивают довольно консервативно. Говоря упрощенно, для них стакан чаще наполовину пуст, чем наполовину полон.

Понижение рейтинга — это всего лишь еще одно мнение о нашем кредитном рейтинге, о нашей способности продолжать деятельность и привлекать необходимое финансирование для ее обеспечения. Но это никак не влияет ни на нашу операционную работу, ни на нашу ежедневную деятельность, и никаким образом не определяет наше будущее».