Европейский союз (ЕС) поставил цель полностью прекратить импорт российского газа к концу 2027 года, сказано в достигнутом в Брюсселе соглашении между правительствами стран-членов ЕС и представителями Европейского парламента, пишет LETA со ссылкой на DPA.

Согласно плану, запрет на импорт российского газа вступит в силу для краткосрочных контрактов, заключённых до 17 июня 2025 года: с 25 апреля 2026 года — для сжиженного природного газа и с 17 июня 2026 года — для трубопроводного газа.

Для долгосрочных контрактов на сжиженный природный газ запрет начнёт действовать с 1 января 2027 года в рамках 19-го пакета санкций ЕС против России.

Долгосрочные контракты на трубопроводный газ будут завершены в период с 30 сентября по 1 ноября 2027 года, в зависимости от выполнения целей по наполнению газохранилищ.