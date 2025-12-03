Сейчас, по официальным данным, на острове работают 376 иностранных компаний из 40 стран.

Министр иностранных инвестиций Оскар Перес-Олива Фрага сообщил на форуме близ Гаваны, что власти стремятся сделать деловую среду «проще, гибче и прозрачнее». Речь идёт о том, чтобы разрешить инвесторам работать и выплачивать зарплаты в долларах, напрямую нанимать сотрудников и приобретать недвижимость, пишет Reuters.

По его словам, иностранным компаниям также хотят дать возможность при необходимости самостоятельно ввозить топливо, а бюрократические процедуры и сроки рассмотрения заявок существенно сократить.

Если эти меры удастся закрепить в законодательстве и реально внедрить, это станет очередным шагом Кубы от прежней жёстко контролируемой, почти советской модели управления инвестициями.

Многослойная и переусложнённая система регулирования — от обязательной работы в песо до жёстких ограничений на вывод прибыли и практики, когда работников назначает государство, — годами отпугивала потенциальных инвесторов.

Ситуацию усугубляют и постоянные многочасовые отключения электричества, вспышки заболеваний, переносимых комарами, резкое обесценивание национальной валюты и рекордный отток трудоспособных жителей за рубеж.

По словам Переса-Оливы Фраги, несмотря на эти трудности, Куба в этом году одобрила 32 новых проекта на общую сумму 2,1 миллиарда долларов. Однако, как он признал, объём реально вложенных средств пока остаётся неясным.

«Перед тем как начинать любое сотрудничество, мы должны объективно оценить, насколько предложение соответствует задачам развития страны», — отметил министр.

Подобные реформы Гавана уже пыталась запускать в 2014 году, когда при президенте Бараке Обаме отношения с США улучшились, и это привело к заметному притоку инвестиций.

Сегодня же перспективы гораздо скромнее: администрация Трампа усилила санкции, вновь внесла Кубу в список государств - спонсоров терроризма, ужесточила правила денежных переводов и свернула миграционные программы, введённые при Байдене.

Однако сдвиги в политике государства становятся все заметнее. Если при Фиделе Кастро иностранные инвестиции воспринимались как вынужденная мера, то сейчас они стали неотъемлемой частью стратегии, направленной на развитие страны.