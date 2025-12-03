Baltijas balss logotype
Латвийский банк может потерять в России имущество на 16 млн евро. Все из-за Дома Москвы 4 6474

Бизнес
Дата публикации: 03.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Арбитражный суд Москвы.

Арбитражный суд Москвы.

ФОТО: пресс-фото

«Rietumu banka» в России может потерять недвижимость на сумму 16 миллионов евро, сообщили агентству LETA в банке.

Одновременно в банке отмечают, что его регуляторный капитал может сократиться примерно на четыре миллиона евро.

Как сообщили в банке, во вторник, 2 декабря, Арбитражный суд Москвы рассмотрел гражданское дело по иску Генеральной прокуратуры России против банка и других лиц. Суд первой инстанции удовлетворил иск прокуратуры.

Поскольку это решение первой инстанции, банк обжалует его в установленном порядке. Все дальнейшие действия будут тщательно оценены после получения полного текста решения и ознакомления с ним, добавили в банке.

Ожидаемый размер убытков связан с принадлежащей дочерней компании «Rietumu bankas» в России недвижимостью на сумму 16 миллионов евро.

«За последние годы “Rietumu banka” в сотрудничестве с регулятором провела все необходимые корректировки капитала и сформировала резервы в отношении оставшихся активов в России. Благодаря предпринятым превентивным мерам влияние данного решения на регуляторный капитал банка будет незначительным — он сократится на четыре миллиона евро», — сообщили в банке, подчеркнув, что это никак не повлияет на повседневную деятельность банка, реализацию его стратегии и соблюдение нормативных требований.

В банке также заявили, что показатели достаточности капитала и ликвидности останутся на высоком уровне и будут превышать нормативы.

Как ранее сообщала LETA, в августе 2025 года Генеральная прокуратура России подала в Арбитражный суд Москвы иск с требованием конфисковать имущество «Rietumu bankas» в пользу государства.

Среди ответчиков указаны сама «Rietumu banka», Банк Латвии, представительство «Rietumu bankas» в Москве, а также компании, принадлежащие банку — «KI Invest» и «RB Investments». В качестве третьих сторон в деле участвуют Росимущество, Центральный банк России и Московский центр международного сотрудничества.

По данным источника агентства «Интерфакс», дело связано с передачей так называемого «Дома Москвы» в Риге в собственность латвийского государства и блокировкой «Rietumu banka» 25 февраля 2022 года средств Московского центра международного сотрудничества на сумму более 81 000 долларов США в связи с необходимостью соблюдения санкционного режима в отношении сделок с Россией.

В иске Генпрокуратуры РФ эти действия названы «незаконным захватом российской государственной собственности и подрывной деятельностью против экономического суверенитета России, осуществлённой Латвийской Республикой и связанной с ней финансовой организацией “Rietumu banka”».

Компании «KI Invest» в России принадлежат участки земли общей площадью более 1,24 гектара, здания и коммерческие помещения общей площадью более 13 800 квадратных метров в Москве и Московской области. С целью сохранения контроля над активами банк заложил 100% долей «KI Invest» и объектов недвижимости, управляемых компанией. Согласно иску, через статус единственного участника компании и с помощью договора займа банк вывел из России доход от аренды недвижимости в размере 105 миллионов рублей (около 1,1 миллиона евро) и продолжает вывод средств, тем самым нарушая указ Владимира Путина от 5 марта 2022 года о «специальных экономических мерах».

Как сообщил «Интерфакс», истец требует признать недействительными договор между «Rietumu banku» и Банком Латвии от 25 февраля 2022 года о выполнении санкций ЕС против России, а также договор займа между «Rietumu banku» и «KI Invest» и ряд сделок на общую сумму 105 миллионов рублей, а также конфисковать 100% капитала «KI Invest» в пользу России.

Кроме того, истец просит наложить обеспечительные меры: арестовать все доли капитала, движимое и недвижимое имущество «KI Invest», а также имущество «Rietumu bankas» и её представительства в Москве. Генпрокуратура также требует ареста всех принадлежащих этим компаниям ценных бумаг, акций и долей в капиталах юридических лиц.

В начале 2024 года «Rietumu banka» призывала депутатов Сейма не спешить с передачей «Дома Москвы» в собственность государства, указывая, что последствия такого закона могут затронуть латвийские компании с активами в России.

Сейм 11 января 2024 года окончательно принял закон «О действиях с недвижимым имуществом, необходимых для устранения угрозы государственной безопасности», предусматривающий передачу так называемого «Дома Москвы» в государственную собственность. Целью закона является обеспечение национальной безопасности Латвии, в том числе предотвращение угроз демократическому строю.

По объёму активов «Rietumu banka» занимает пятое место среди банков Латвии. Крупнейшие акционеры банка — ООО «Esterkin Family Investments» (33,12%), мальтийская компания «Boswell (International) Consulting Limited» (33,11%) и ООО «Suharenko Family Investments» (17,34%). Единственным владельцем «Esterkin Family Investments» является Леонид Эстеркин, а «Suharenko Family Investments» — Аркадий Сухаренко.

#банки #санкции #финансы #Латвия #коррупция #Россия
Оставить комментарий

(4)
  • Д
    Дед
    3-го декабря

    За 8 лямов дом Москвы не купили, значит следующая цена еще меньше, а потеряют 16. Опять Россия не в накладе, а воры в пролете, потому как ворованное покупать, всегда чревато, может и не продадут.

    1
    0
  • Daily Alibabaevic
    Daily Alibabaevic
    3-го декабря

    По моему это только начало дальше будет гораздо веселей. Когда начнут требовать свои активы .

    14
    1
  • ТК
    Тото Кутунио
    3-го декабря

    Что-то долго раскачивались. Удивительно что сразу не заморозили.

    33
    1
  • A
    Aleks
    3-го декабря

    Да пох,эти два еврея ,Сухаренко и Эстеркин,не сильно то пострадают...Интересно,где ж осели еврейские 40 млн евро?Там и осели и теперь антифашизма в Латвии нет ..😀 😈🔯

    37
    4
Читать все комментарии

