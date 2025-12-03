Жизнь без электронной подписи в предпринимательской среде стала трудной. Пережив бурный рост популярности в годы пандемии, сейчас э-подпись используется в четырех из каждых пяти латвийских компаний и является самым популярным цифровым инструментом в офисах.

В свою очередь, из компьютерных программ наиболее активно используется программа для документооборота или делопроизводства, свидетельствуют данные ежегодного исследования «Цифровой портрет руководителя».

«Электронной подписью в повседневной жизни пользуются 82,8% всех опрошенных компаний, и этому есть простое объяснение. Этот цифровой инструмент удобен, хорошо работает, а также ускоряет оборот документов. Благодаря электронной подписи компании могут значительно сэкономить время, поскольку больше не нужно ехать в офис или к партнеру по сотрудничеству для подписания документов, а также отпадает необходимость в отправке распечатанных и подписанных документов по почте или с курьером», – комментирует результаты «Цифрового портрета руководителя» Виестурс Слайдиньш, руководитель компании Jumis Pro, проводившей данное исследование.

Довольно популярным также является э-адрес, или официальный «почтовый ящик», в котором компании получают информацию от государственных учреждений. Им пользуются 68,3% респондентов, что, однако, считается не слишком хорошим результатом, потому что теоретически э-адресом должны пользоваться абсолютно все компании, иначе успешное общение с государственными учреждениями затруднено. Третьим по популярности цифровым инструментом стал э-счет, обязательное использование которого отложено, однако его внедрили уже 60% всех респондентов. Стабильное развитие переживает онлайн-коммерция – уже четверть компаний создала свой э-магазин.

Среди компьютерных программ безусловно самой востребованной является система для документооборота или делопроизводства, какую-либо из них используют 62,8% всех компаний. Вторая по популярности – система управления персоналом – внедрена в 46,2% компаний, а системой управления предприятием, бухгалтерского учета или управления ресурсами пользуются 41,4% респондентов. Четверть опрошенных взяли в помощники инструмент бизнес-информации или аналитики, пятая часть работает с системой управления отношениями с клиентами и примерно столько же внедрили систему управления социальными сетями.

Исследование «Цифровой портрет руководителя 2025» было проведено осенью 2025 года, в нем участвовали 145 руководителей латвийских компаний, руководителей отделов и работников.