Большинство латвийских домохозяйств выбрали договоры на электричество фиксированной цены: такие договоры заключили 658 тыс. (или 74%) домохозяйств, и эта доля последние пару лет остается почти неизменной, свидетельствуют данные Комиссии по регулированию общественных услуг (КРОУ), пишет Diena.

Биржевые договоры или договоры переменной цены выбрали 144 тыс. (16%) домохозяйств, а универсальная услуга продолжает сокращаться и теперь составляет чуть ниже 10% - такой договор заключили 86 тыс. домохозяйств. В сегменте компаний распределение иное: около 40% заключили биржевые договоры, 60% - договоры фиксированной цены.

Клиенты "Latvenergo" (бренд "Elektrum") преимущественно выбирают продукты фиксированной цены - около 90%, и только 10% предпочитают биржевую цену. В целом частный дом имеет каждый четвертый клиент "Latvenergo", тогда как среди клиентов с биржевыми договорами частный дом есть у каждого третьего. Хотя логично предположить, что биржевые продукты чаще выбирают владельцы частных домов с более высоким потреблением, директор по продажам "Latvenergo" Ивита Рейдзане подчеркивает, что это не универсальная закономерность: крупные потребители также нередко выбирают фиксированные продукты, хотя среди клиентов, выбравших биржевые договоры, среднее потребление действительно примерно на 30% выше.

У "Tet" немного иная картина: чуть более двух третей клиентов выбрали динамичный тариф, то есть плату по биржевой цене, и эта пропорция остается стабильной годами. По наблюдениям "Tet", домохозяйства с высоким потреблением - в основном частные дома с тепловыми насосами или зарядкой для электромобилей - выбирают динамичный тарифный план, тогда как владельцы квартир обычно предпочитают фиксированные тарифы.