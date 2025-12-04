Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Больше потребляешь — больше свободы»: кто в Латвии выбирает биржевые тарифы на электричество 0 357

Бизнес
Дата публикации: 04.12.2025
LETA
Изображение к статье: «Больше потребляешь — больше свободы»: кто в Латвии выбирает биржевые тарифы на электричество
ФОТО: Unsplash.com

Большинство латвийских домохозяйств выбрали договоры на электричество фиксированной цены: такие договоры заключили 658 тыс. (или 74%) домохозяйств, и эта доля последние пару лет остается почти неизменной, свидетельствуют данные Комиссии по регулированию общественных услуг (КРОУ), пишет Diena.

Биржевые договоры или договоры переменной цены выбрали 144 тыс. (16%) домохозяйств, а универсальная услуга продолжает сокращаться и теперь составляет чуть ниже 10% - такой договор заключили 86 тыс. домохозяйств. В сегменте компаний распределение иное: около 40% заключили биржевые договоры, 60% - договоры фиксированной цены.

Клиенты "Latvenergo" (бренд "Elektrum") преимущественно выбирают продукты фиксированной цены - около 90%, и только 10% предпочитают биржевую цену. В целом частный дом имеет каждый четвертый клиент "Latvenergo", тогда как среди клиентов с биржевыми договорами частный дом есть у каждого третьего. Хотя логично предположить, что биржевые продукты чаще выбирают владельцы частных домов с более высоким потреблением, директор по продажам "Latvenergo" Ивита Рейдзане подчеркивает, что это не универсальная закономерность: крупные потребители также нередко выбирают фиксированные продукты, хотя среди клиентов, выбравших биржевые договоры, среднее потребление действительно примерно на 30% выше.

У "Tet" немного иная картина: чуть более двух третей клиентов выбрали динамичный тариф, то есть плату по биржевой цене, и эта пропорция остается стабильной годами. По наблюдениям "Tet", домохозяйства с высоким потреблением - в основном частные дома с тепловыми насосами или зарядкой для электромобилей - выбирают динамичный тарифный план, тогда как владельцы квартир обычно предпочитают фиксированные тарифы.

Читайте нас также:
#Латвия #электричество #Latvenergo #потребление #tet #тарифы
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
1
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: BTC достиг нового минимума, вызвав панику, но доход пользователей Anchor Mining резко вырос, ежедневный заработок взлетел до 4255 долларов США! Эксклюзив!
Изображение к статье: Упрощаем сложность: Eden Miner использует ИИ для снижения барьеров в майнинге, предоставляя инвесторам стандартизированную ежедневную прибыль
Изображение к статье: Туманный Альбион станет подороже. Иконка видео
Изображение к статье: Маленькое государство имеет большие амбиции. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Сразу видно: как на этапе собеседования вычислить токсичный коллектив
Люблю!
Изображение к статье: Кислая польза: 7 научных фактов о воде с лимоном
Люблю!
Изображение к статье: В пустую палату со своим матрасом? Деньги на ремонт онкоцентра есть, на оборудование - нет
Наша Латвия
Изображение к статье: Все новые правила поездок по Европе в 2025: погранконтроль, налоги для туристов и контроль поведения
В мире
Изображение к статье: Как удалить гуашь с одежды?
Дом и сад
Изображение к статье: Денвер, где устроились эмигранты. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Сразу видно: как на этапе собеседования вычислить токсичный коллектив
Люблю!
Изображение к статье: Кислая польза: 7 научных фактов о воде с лимоном
Люблю!
Изображение к статье: В пустую палату со своим матрасом? Деньги на ремонт онкоцентра есть, на оборудование - нет
Наша Латвия

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео