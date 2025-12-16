Чешский производитель общественного транспорта «Škoda Group» в нынешних условиях уверен, что поставка девяти аккумуляторных электропоездов (BEMU) для Латвии произойдёт в срок, заявил в интервью агентству LETA исполнительный директор «Škoda Group» Петр Новотны.

Он пояснил, что ранее на поставки новых электропоездов «Škoda» в Латвию повлияли война в Украине и сбои в цепочках поставок, которые были полностью разрушены и непригодны к использованию.

«Однако со временем были созданы новые пути, новые методы работы. Это был лишь вопрос времени — как отреагировать на внешние обстоятельства. Конечно, сегодня мы не знаем, что произойдёт в будущем, но у нас создан очень надёжный способ поставки нашей продукции», — отметил Новотны.

Он указал, что в прошлом году «Škoda Group» заключила контракт на поставку 25 поездов болгарской железнодорожной компании, и в течение 14 месяцев удалось поставить первый поезд.

Поэтому он выразил уверенность, что процессы стабилизировались, и «Škoda Group» может работать в соответствии с графиком, о котором была достигнута договорённость.

Одновременно Новотны заверил, что в условиях экстремальной погоды — как при низких, так и при высоких температурах — гарантирована работа батарей на дистанции не менее 100 километров.

В свою очередь, директор проекта «Škoda Group» Павел Беранек добавил, что компания провела расчёты для самых критических условий — для полностью загруженного поезда при температуре минус 40 градусов, когда батарея уже находится в конце своего жизненного цикла.

«Мы убедились, что батареи настолько надёжны, что обеспечат работу поездов в любых условиях», — подчеркнул он.

Новотны отметил, что аккумуляторные поезда в настоящее время являются основным продуктом «Škoda Group».

«Мы считаем, что у этих поездов есть будущее на 15–25 лет, поскольку они позволяют обеспечить движение на участках, где нет электрифицированной инфраструктуры, а также внедряют более экологичную энергию в транспорт, позволяя отказаться от дизельных двигателей в поездах», — подчеркнул Новотны.

Руководитель «Škoda Group» также указал, что альтернативные решения, такие как использование водорода в двигателях поездов, пока недостаточно экономически эффективны для поддержки мобильности.

В то же время, по его словам, есть место и гибридным решениям, например, в портфеле «Škoda Group» есть аккумуляторные поезда с поддержкой дизельного двигателя. По его словам, это продукт, который расширяет зону эксплуатации аккумуляторных поездов до более чем 100 километров без электрифицированной инфраструктуры, что позволяет достигать отдалённых мест.

Он указал, что именно таким образом «Škoda Group» формирует сейчас свой продуктовый портфель, и есть интерес со стороны клиентов в Чехии, Польше и балканских странах.

«Для Центральной Европы такие решения однозначно необходимы, поскольку не все железнодорожные линии электрифицированы. Например, в Чехии электрифицировано только 30% всех железнодорожных линий», — отметил он.

Как уже сообщалось, 11 декабря Автотранспортная дирекция подписала контракт с чешским объединением компаний «Škoda Transportation – Škoda Vagonka» («Škoda») на закупку девяти поездов BEMU на сумму 89,409 миллиона евро.

Поставка поездов на аккумуляторах запланирована до 2029 года. Поезда будут закуплены за счёт средств Фонда сплочения Европейского союза и государственного бюджета Латвии. Контракт также предусматривает возможность приобретения ещё семи поездов при наличии соответствующего финансирования.

Планируется, что новые аккумуляторные поезда будут курсировать в направлении Даугавпилса и Цесиса, где будет построена необходимая для них инфраструктура зарядки. При покупке дополнительных поездов можно будет заменить большую часть дизельных составов и обслуживать такие направления, как, например, Резекне и Валмиера.

Ранее сообщалось, что в середине декабря 2023 года АО «Pasažieru vilciens» начало пассажирские перевозки на 32 электропоездах, произведённых чешской компанией «Škoda Vagonka». До этого поезда долгое время тестировались и проходили испытания на железнодорожной инфраструктуре Латвии. Несмотря на это, в декабре 2023 года и январе 2024 года новые поезда регулярно сталкивались с различными неполадками.