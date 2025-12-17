Латвийская национальная авиакомпания airBaltic в следующем году продолжит сдавать свои самолёты в аренду другим авиакомпаниям, но пока не планирует арендовать самолёты для выполнения собственных рейсов. Об этом в интервью Латвийскому общественному медиахолдингу (LSM) заявил исполнительный директор компании Эрно Хильден, пишет LETA.

"Мы продолжим сдавать свои самолёты в аренду другим авиакомпаниям, но в настоящее время не планируем арендовать самолёты для выполнения рейсов airBaltic", – сказал Хильден.

Он отметил, что модель деятельности, при которой airBaltic сдаёт часть своих самолётов в аренду другим авиакомпаниям, является наилучшей возможной стратегией позиционирования.

"Сейчас у нас 51 самолёт, и, глядя на летний сезон следующего года, планируется почти равное распределение между регулярными рейсами и операциями по аренде самолётов, когда мы выполняем полёты от имени других авиакомпаний. Это важно как для финансовой стабильности, так и для смягчения сезонного влияния, которое в этой части Европы очень выражено", – пояснил Хильден.

В настоящее время airBaltic использует только самолёты Airbus A220-300, и, по словам Хильдена, компания пока не планирует включать в свой флот самолёты другого типа или модификации, поскольку использование однотипного флота даёт множество преимуществ, таких как снижение затрат и упрощённое техническое обслуживание.

Как уже сообщалось, Хильден приступил к работе на посту исполнительного директора airBaltic 1 декабря этого года.

Также сообщалось, что 7 апреля этого года совет airBaltic принял решение освободить от должности председателя правления и исполнительного директора авиакомпании Мартина Гаусса, который занимал эту должность с 1 ноября 2011 года.

За девять месяцев 2025 года концерн airBaltic достиг оборота в 594,303 млн евро и получил прибыль в размере 4,249 млн евро.

В то же время в 2024 году концерн airBaltic завершил год с аудированной убытком в размере 118,159 млн евро по сравнению с прибылью годом ранее, однако оборот концерна по сравнению с 2023 годом вырос на 11,9%, достигнув 747,572 млн евро.

В конце августа этого года немецкая национальная авиакомпания Lufthansa стала акционером airBaltic. В настоящее время Латвийскому государству принадлежит 88,37% акций airBaltic, Lufthansa – 10%, финансовому инвестору, датскому предпринимателю Ларсу Тусену через компанию Aircraft Leasing 1 – 1,62%, а 0,01% – другим акционерам. Уставной капитал компании составляет 41,819 млн евро.

После первичного публичного размещения акций airBaltic (IPO) доля участия Lufthansa будет определяться потенциальной рыночной ценой акций. Сделка также предусматривает, что после возможного IPO Lufthansa будет владеть не менее чем 5% капитала airBaltic.

30 августа 2024 года правительство Латвии договорилось, что после IPO государству должно остаться не менее 25% плюс одна акция капитала компании. А 19 августа этого года правительство решило, что Латвия, как и немецкая Lufthansa, внесёт совместные инвестиции в размере 14 млн евро в airBaltic до возможного проведения IPO.