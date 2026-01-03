В Польше с 1 января 2026 года значительно выросли акцизы на алкогольную и табачную продукцию, электронные сигареты и так называемые "инновационные изделия".

Акцизы на этиловый спирт, пиво, вино, ферментированные напитки и промежуточные продукты были повышены на 15%. Однако основной удар пришелся на табачную продукцию, отмечает издание.

Так, с 1 января фиксированные ставки акцизов выросли по сравнению с уровнем 2025 года:

– на сигареты – на 20%,

– на табак для курения – на 30%,

– на жидкость для электронных сигарет – на 50%.

По прогнозам Министерства финансов страны, средняя цена пачки сигарет в 2026 году составит 23,85 злотого (5,66 евро).

В польском ведомстве подчеркивают, что цель повышения акцизов – не только увеличение доходов бюджета, но и сокращение потребления табачных изделий и их заменителей, особенно среди несовершеннолетних.

"После внесения изменений сократится и ценовой разрыв между Польшей и другими странами ЕС. Сейчас сигареты в Польше – одни из самых дешевых в Евросоюзе", – отмечают в министерстве.