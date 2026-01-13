Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Латвийцы больше вкладывают в сберегательные облигации 0 455

Бизнес
Дата публикации: 13.01.2026
LETA
Изображение к статье: Латвийцы больше вкладывают в сберегательные облигации

В конце прошлого года общий объем сберегательных облигаций, находящихся в собственности жителей Латвии, составил 370,5 млн евро, что на 14% больше, чем в начале года. Наибольший рост, по всей видимости, произошел в последние месяцы года, поскольку еще в сентябре объем вложений держался на уровне около 320-325 млн евро, пишет Diena.

По данным Госказны, в 2025 году вложения латвийцев в сберегательные облигации почти на 50 млн евро превысили объем погашения (274 млн евро) - люди приобрели новые сберегательные облигации на сумму 323 млн евро. В настоящее время число инвесторов приближается к 7,9 тыс. - это больше, чем в середине прошлого года (7,5 тыс.), но меньше, чем позапрошлым летом, когда в сберегательные облигации инвестировали более 7,9 тыс. частных лиц.

Традиционно самыми популярными являются сберегательные облигации сроком на один год, но за последний год объем инвестиций в них уменьшился примерно на 50 млн евро. Это компенсируется ростом вложений в сберегательные облигации с более коротким и более длительным сроком.

В ноябре прошлого года Госказна дополнила перечень сберегательных облигаций новым видом ценных бумаг со сроком погашения три месяца, которые за сравнительно короткое время приобрели большую популярность. В ноябре и декабре объем инвестиций в трехмесячные сберегательные облигации достиг 22,5 млн евро.

Читайте нас также:
#инвестиции #финансы #Латвия #экономика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
1
2
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Датская компания заявила, что Россия взяла под контроль ее заводы
Изображение к статье: airBaltic - в десятке самых безопасных авиакомпаний в мире
Изображение к статье: Нечего терять, кроме цепей - один из старейших заводов Латвии - банкрот
Изображение к статье: Пиво без водки - деньги на ветер. Янтарный напиток в Латвии обречен на подорожание

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Синоптики рассказали о предстоящей погоде
Наша Латвия
Изображение к статье: Немцы построят в Литве «немецкую деревню» - квартал на 4 тыс. квартир для Бундесвера
В мире
Изображение к статье: Страна Восходящего Солнца оказалась вне конкуренции. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: Нерегулярный режим сна увеличивает риск гипертонии на 71 процент
Люблю!
Изображение к статье: Все относительно в нашем мире. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: Китайские ученые научились извлекать более 98% золота из старых телефонов
Техно
Изображение к статье: Синоптики рассказали о предстоящей погоде
Наша Латвия
Изображение к статье: Немцы построят в Литве «немецкую деревню» - квартал на 4 тыс. квартир для Бундесвера
В мире
Изображение к статье: Страна Восходящего Солнца оказалась вне конкуренции. Иконка видео
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео