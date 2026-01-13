В конце прошлого года общий объем сберегательных облигаций, находящихся в собственности жителей Латвии, составил 370,5 млн евро, что на 14% больше, чем в начале года. Наибольший рост, по всей видимости, произошел в последние месяцы года, поскольку еще в сентябре объем вложений держался на уровне около 320-325 млн евро, пишет Diena.

По данным Госказны, в 2025 году вложения латвийцев в сберегательные облигации почти на 50 млн евро превысили объем погашения (274 млн евро) - люди приобрели новые сберегательные облигации на сумму 323 млн евро. В настоящее время число инвесторов приближается к 7,9 тыс. - это больше, чем в середине прошлого года (7,5 тыс.), но меньше, чем позапрошлым летом, когда в сберегательные облигации инвестировали более 7,9 тыс. частных лиц.

Традиционно самыми популярными являются сберегательные облигации сроком на один год, но за последний год объем инвестиций в них уменьшился примерно на 50 млн евро. Это компенсируется ростом вложений в сберегательные облигации с более коротким и более длительным сроком.

В ноябре прошлого года Госказна дополнила перечень сберегательных облигаций новым видом ценных бумаг со сроком погашения три месяца, которые за сравнительно короткое время приобрели большую популярность. В ноябре и декабре объем инвестиций в трехмесячные сберегательные облигации достиг 22,5 млн евро.