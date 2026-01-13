Швейцарские власти объявили о полной заморозке всех активов Николаса Мадуро, которые находятся на территории страны. Это отработанная процедура после ареста и предъявления обвинений диктаторам или их смерти. Он регулируется специальным законом «О контроле над иностранными активами».

По всей видимости, США обратились к властям альпийской республики с просьбой заморозить все деньги, недвижимость, акции, чтобы предотвратить их вывод в офшоры.

Формально Николас Мадуро или люди из его окружения остаются владельцами активов, но они не могут ими больше распоряжаться.

Каким состоянием владеет хозяин Венесуэлы, который вместе со своей гражданской женой сидит в той же тюрьме, что и подельница педофила Эпштейна, чьи акты сейчас с увлечением читает вся Америка и ищет в них имя нынешнего хозяина Белого Дома Трампа, который и провел блестящую операцию по поимке Мадуро?

Сведения о его деньгах сильно разнятся. Финансовые специализированные сайты приводят данные, по которым бывший водитель автобуса был самым большим бессеребренником среди автократов. Его личное состояние оценивают в 2-3 млн долларов, а ежемесячный заработок не превышал 120 долларов. Правда, издание оговаривается, что это, возможно, не все деньги, которые видны при первом приближении.

Американские власти и СМИ придерживаются другой точки зрения. По их мнению, только оценочно состояние Николаса Мадуро приближается к 700 млн долларов. На такую сумму властям США удалось конфисковать активы только на территории Штатов.

Николасу Мадуро и его близким принадлежали

— несколько домов в США, в том числе, в штате Флорида;

— два частных самолета, каждый из которых стоит несколько десятков миллионов долларов;

— автомобили;

— ювелирные украшения.

Как выяснилось, Николас Мадуро очень любит лошадей, поэтому ему принадлежала и конная ферма, которая попала под конфискацию.

На счетах американских банков были арестованы наличные, а также иное имущество.

Как говорят сами источники во власти, это только то, что удалось выявить и доказать, что именно это имущество принадлежит диктатору. Они же не исключают, что активов может быть еще больше, просто их принадлежность к Мадуро и его семье юридически пока не доказана.

Денег у венесуэльского экс-властителя может быть намного больше, если и Швейцария, вслед за Штатами, арестовала и изучает имущество, недвижимость, акции и другие активы, которые расположены у «швейцарских гномов». США обвиняет Николаса Мадуро в преступлениях, за которые в Нью-Йорке полагается смертная казнь. В случае вынесения обвинительного приговора вопрос с деньгами и активами будет решаться не автоматически, когда наследники получить наследство, а в по швейцарскому законодательству.

Для начала тем, кто претендует на деньги Мадуро, придется доказать, что они были получены не через коррупцию, отмывание денег или другим преступным путем.

К тому же Швейцария имеет право открыть собственное расследование происхождения денег. Если будет установлено, что деньги были украдены у Венесуэлы, то эти средства вернут новому правительству, а не прямым наследникам.

Если же будет установлено, что активы чистые, то они вернутся к законным наследникам, но это маловероятно в нынешней ситуации. Против Венесуэлы с 2019 года действуют санкции, а американские компании с 2007 года добиваются от страны компенсаций для потери, которые они понесли в результате национализации их активов предшественником Мадуро Уго Чавесом.

В 1986 году на Филиппинах был свергнут Фердинанд Маркос. Его состояние хранилось в Швейцарии, США и на офшорных счетах в тех же западных банках. Маркос был небедным человеком. Ему принадлежали 5-10 млрд долларов. Сейчас эта сумма составила бы 14 — 30 млрд долларов, с учетом инфляции.

Швейцария вела долгие судебные процессы и вернула 4 млрд долларов Филиппинам. Семья сохранила часть денег через трасты, но это стоило наследникам миллионы адвокатских счетов и десятилетия судебных процессов. Сам диктатор умер в изгнании.