В 2025 году при содействии Латвийского агентства инвестиций и развития (ЛАИР) в Латвии был запущен 31 инвестиционный проект. Общий объем этих проектов достигает 1,01 млрд евро, в случае их реализации будет создано 1350 новых рабочих мест.

В минувшем году крупнейшие инвестиционные проекты были связаны с биоэкономикой, умной энергетикой, развитием производств с высокой добавленной стоимостью, проектами ИКТ и других отраслей. Например, в сфере энергетики намечено строительство производства обновляемого топлива на территории Рижского свободного порта, куда украинская компания "Pars Terminal" планирует вложить 120 млн евро.

Одной из крупнейших историй инвестиционного успеха 2025 года стал выбор японской технологической компании "Epson" открыть Европейский центр бизнес-услуг в Риге, предусмотрев для этого инвестиции в размере 6 млн евро и создание 150 новых рабочих мест. Рига была выбрана для этого проекта из 28 городов в 18 странах, при этом решающими факторами стали местоположение, стабильность, конкурентоспособность расходов Латвии, а также квалификация рабочей силы и языковые навыки.

Центр бизнес-услуг в Риге откроет и канадское предприятие цифровых технологий "Ntangled-State", где запланировано создание 200 новых рабочих мест и инвестиции в размере 25 млн евро. Начата также реализация ряда проектов в оборонной сфере, в том числе эстонское предприятие "Frankenburg Technologies" инвестирует 10 млн евро в создание производства ракет противовоздушной обороны ближнего радиуса действия.

"В 2026 году мы также поставили цель достичь как минимум одного миллиарда евро привлеченных инвестиций, поэтому продолжим работу с инвестиционным портфелем ЛАИР - сейчас в нем около 180 проектов, а их общий инвестиционный потенциал превышает 17 млрд евро", - подчеркивает директор ЛАИР Иева Ягере. Согласно утвержденной стратегии, ЛАИР приоритетно работает с проектами умной специализации в сферах биоэкономики, умной энергетики, цифровых технологий, умных материалов и фотоники, биомедицины и оборонной промышленности.