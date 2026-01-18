Что происходит с экономикой Израиля? Известный экономист Андрей Мовчан, основатель группы компаний по управлению частным капиталом, анализирует ситуацию.

-Мы привыкли, говоря о Израиле, употреблять слова "чудо" или "парадокс" – что ж тут такого, что нация, уходящая корнями в доантичную древность, самый древний народ в истории, имеющий сегодня национальное государство, страна, построенная вопреки законам геополитики, на базе чистой идеи и древних хроник, демонстрируют, скажем так, не вполне обычные свойства? Не исключение и экономика Израиля (и евреев как экономической общности, и даже территории, на которой Израиль сперва не был, потом был, потом 2000 лет не был, а потом стал снова). На первый взгляд экономика Земли обетованной – вообще один большой парадокс, будь то древние времена, начало XX века, его середина, конец или последние годы. Хотите примеры из сегодняшнего дня?

Израиль – это несомненно капиталистическая страна, но построена она убежденными социалистами. Израиль практически единственная в мире страна с высоким уровнем ВВП на человека, в которой существенную роль в экономике играют прокоммунистические формы хозяйствования. Киббуцы и мошавы производят 40% израильской агропродукции и 9% промышленных товаров.

Израиль – очень маленькая страна по территории, но плотность населения в ней не больше, чем у Англии, при том что Англия путешественнику кажeтся достаточно просторной, а про Израиль мы все знаем, что там тесно. При этом население территории Израиля за 100 лет выросло в 15 раз – это почти мировой рекорд, оставляющий позади такие страны-территории как Кения (12 раз), Бразилия (10 раз), вся Азия (4,5 раза), Китай (3 раза). Население развитых стран выросло примерно в полтора раза, а всего мира в целом – в 4 раза. Только население ОАЭ выросло за эти 100 лет в большее количество раз, но там драйвером являлись открытые и разработанные запасы нефти; у Израиля же тоже есть свои запасы нефти – они составляют примерно 1 день мировой добычи и экономически нерентабельны для разработки – так, насмешка природы.

Плотность населения в Израиле невысокая, но распределение его крайне неравномерно – более 91% населения живут в городах (только в 15 странах мира этот показатель выше 80%), а на 60% территории живут всего 5% граждан. Такой "урбанистический" социум, имеющий один из самых высоких ВВП на душу населения в мире и много свободной земли должен был бы создать отличные жилищные условия и иметь сравнительно низкие цены на жилье – но нет, Тель-Авив недавно потеснил Париж и стал самым дорогим городом в Европе с точки зрения стоимости квадратного метра, средняя цена метра в Израиле на 15% выше чем в Австрии (самой дорогой стране ЕС) и в 4 раза выше чем в Греции.

Средняя жилая площадь приходящаяся на израильтянина в 2 раза меньше, чем у киприота или датчанина, в полтора раза меньше, чем у итальянца, на 20% меньше чем у британца (а то, как тесно живут британцы, является постоянной темой шуток в самой Британии). В Израиле на 1000 граждан приходится менее 300 квартир, в то время как в среднем в Европе это число превышает 470. Израиль может производить самые современные системы безопасности, создавать самые совершенные биотехнологии, лидировать в мире по количеству стартапов на человека – но не может ни организовать нормальный, не идущий по несколько лет, процесс одобрения строительства, ни поднять качество этого самого строительства до хотя бы среднемирового уровня.

Но не только жильем бедны израильские города – они еще более бедны дорогами (ну или богаты автомобилями – считайте, как хотите). Несмотря на огромные налоги на приобретение автомобилей, делающие их в 1,5-2 раза более дорогими чем в Европе, в Израиле на 1 км дороги приходится 105 машин (79 в Германии), и стояние в пробке в стране высочайших технологий, стремящейся к предельной эффективности, является рутинным делом.

Израиль – это страна с высоким профицитом международной торговли сервисами и большим дефицитом торговли товарами; в этом смысле (и во многих других, как уже сказано выше) израильская экономика более всего напоминает экономику развитого мегаполиса, однако этот "мегаполис" является крупным экспортером сельскохозяйственной продукции – и это при климате в стране практически не пригодном для ведения сельского хозяйства, и ландшафте местности, который делает теоретически пригодными для обработки не более 29% земли в стране, а практически позволяет обрабатывать лишь 12% (при среднемировом показателе, учитывающем полярные области, вечную мерзлоту, леса, пустыни, горные массивы и пр. в 14,5%).

Израиль, по общему убеждению, является страной открытых рынков, всячески стремящейся к интеграции в глобальную экономику, многие считают его "в высокой степени зависимым" от своих экономических партнеров. При этом иностранные компании в Израиле производят всего всего лишь 12% ВВП (для Европы средняя цифра – 50%, в Японии 33%), а иностранные инвестиции составляют лишь 4% ВВП; лишь 6% трудовых ресурсов страны задействованы в работе на иностранные предприятия. Но парадоксы связанные с участием иностранных компаний на этом не кончаются – несмотря на их малую долю в инвестициях в Израиль, на нее приходится 56% инвестиций в research and development: "нация стартапов и ученых" не спешит инвестировать в развитие технологий самостоятельно, вместо этого отдавая предпочтение старым традиционным индустриям; не спешит она и работать в новой экономике – только 8% граждан Израиля участвуют в создании продуктов с высокой добавленной стоимостью.

Экономическая география Израиля тоже парадоксальна: если судить по вкладу разных видов транспорта во внешнюю торговлю страны, то Израиль можно смело назвать островом – сухопутный транспорт составляет ничтожную долю. При этом Израиль окружен пустыней – проблема не в ландшафте, а во враждебном политическом окружении. Израиль не единственная страна, граничащая с враждебными государствами, но единственная у которой просто нет никакой другой сухопутной границы – даже Северной Корее повезло больше.

Уже если в чем география и благоприятствует Израилю – так это в области потенциального развития туризма: не только крайне разнообразные природные условия и достопримечательности, включая 273 километра береговой линии у двух морей, есть в стране, но и уникальный набор исторических и культурных мест, которые должны находиться в топ листах туристов всего мира. Однако в невоенный год Израиль посещает всего до 4 млн туристов (для сравнения Анталия принимает 13 миллионов, при береговой линии в 70 км и отсутствии значимых исторических мест).

История знает множество примеров политических режимов, организованных и управляемых военными. Все такие режимы оказываются – быстро или очень быстро – несостоятельными экономически; все за одним исключением: Израиль, в котором твой авторитет в большой степени зависит от рода войск, в которых ты служил, большинство бывших руководителей страны были кадровыми военными и множеством бизнесов и учреждений руководят "люди в погонах" умудряется быть одной из богатейших экономик мира. Мало того – страна, окруженная официальными врагами, ведущая войны с противниками, численность которых и финансовые возможности зачастую в разы превышают израильские, тратит из бюджета на военные нужды всего несколько процентов ВВП и является крупным экспортером оружия (как будто самим не надо). Война безусловно является бедствием для Израиля, как и для любой страны – но где кроме Израиля за время войны индекс местной биржи растет на 80%, недвижимость под угрозой попадания баллистических ракет дорожает, а банковские пассивы растут?

Кстати, о банковских пассивах – банковская система Израиля располагает примерно 800 миллиардами долларов, почти по $100 тысяч на каждого живущего в Израиле израильтянина, в 2 раза больше, чем приходится на каждого немца, даже если считать с активами центрального банка. При этом израильские банки по праву считаются самыми технологически отсталыми, недружелюбными к клиентам и сложными в работе в развитом мире (только Кипр наверное может с ними посоревноваться).

И да, Израиль развитая страна, и бюджет у нее дефицитный как принято у развитых стран – но на обслуживание долга уходит менее 3% ВВП (столько же, сколько составляет дефицит бюджета), а израильский шекель (который знал времена, когда инфляция превышала 450% в год) уверенно растет к доллару. Ну что, достаточно примеров? Это только начало, и это только про настоящее время, а в истории Израиля таких чудес – добрых и злых еще на порядок больше.

Разумеется, экономика Эрец Исраэль подчиняется тем же законам, что и все остальные – просто она создавалась, развивалась и росла (и растет – ряд экономистов всерьез ждет что ВВП Израиля через 10-20 лет удвоится) в особых обстоятельствах, особыми людьми и особыми способами.