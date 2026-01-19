Количество ночей, проведенных туристами в латвийских гостиницах и других объектах размещения, за 11 месяцев прошлого года увеличилось на 6,2% по сравнению с тем же периодом 2024 года, достигнув 4,631 миллиона, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

Количество ночей, проведенных иностранными туристами в латвийских гостиницах, за 11 месяцев 2025 года увеличилось на 8,5% до 2,857 миллиона, а количество ночевок местных туристов выросло на 2,6% до 1,774 миллиона.

В целом за 11 месяцев прошлого года в латвийских объектах размещения туристов остановилось 2,627 миллиона гостей, что на 4,6% больше, чем за 11 месяцев 2024 года, в том числе количество иностранных гостей увеличилось на 5,5% до 1,557 миллиона, а количество местных туристов - на 3,2% до 1,07 миллиона.

Однако по сравнению с тем же периодом 2019 года количество гостей, остановившихся в латвийских гостиницах за 11 месяцев прошлого года, было на 1,4% меньше, в том числе на 14,4% меньше было иностранных гостей, а количество местных гостей было на 26,6% больше. В то же время количество ночей, проведенных гостями, на 9,9% отстает от показателей 2019 года, в том числе на 20,5% - количество ночевок иностранных туристов.