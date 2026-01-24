Глава Ryanair Майкл О'Лири отказался устанавливать на самолеты Ryanair спутниковый интернет Starlink. Это – убыточно. Зато руководство airBaltic пришло в восторг от бесплатного интернета.

Бесплатный сыр, как известно, бывает только в мышеловке. Это касается и предложения Илона Маск, который дарит всем желающим авиакомпаниям технологии Starlink для предоставления Wi-Fi на борту самолетов.

Однако, не все так просто. Как утверждает О'Лири, необходимое оборудование на фюзеляже самолетов увеличивает расход топлива. Кроме того, сама по себе установка оборудования для приема спутникового сигнала тоже недешево. В целом "бесплатный" интернет обойдется компании в 200-250 млн долларов США.

Парк самолетов авиакомпании Ryanair составляет 650 бортов. То есть установка Starlink на один лайнер обойдется примерно в 300 тыс долларов.

Парк самолетов авиакомпании airBaltic составляет 52 самолета. Если использовать рассчеты Майкла О'Лири, то оборудовать их все интернетом от Илона Маска будет стоить airBaltic около 15 млн долларов США. Не слишком ли дорогое удовольствие для проблемной авиакомпании?

Портал bb.lv задал этот вопрос непосредственно авиакомпании airBaltic. Также мы поинтересовались:

– Сколько самолетов уже переоборудована для приема сигналов Starlink? – Сколько стоит переоборудование одного самолета? – Будет ли airBaltic вводить плату за пользование интернетом, чтобы хоть частично покрыть убытки?

Ответа пока не получили. Возможно, все работники пресс-службы занятые крепежом рутеров к самолетам airBaltic.

Сам дурак!

Starlink вдрызг рассорил продавца (главу SpaceX Илона Маска) и несостоявшегося покупателя (гендиректора Ryanair Майкла О'Лири).

Маск назвал О'Лири "невыносимым" и "идиотом" после того, как тот отказался от установки технологии Starlink на борту своих самолетов.

О'Лири за словом в карман не полез. Выступая на этой неделе на пресс-конференции он сказал, что не воспринимает оскорбления Маска как нечто серьезное, отметив, что его регулярно оскорбляют дома четверо детей-подростков, а также многие другие люди.

"Если он хочет называть меня идиотом – он не первый и точно не последний... Но если это помогает увеличивать продажи Ryanair, он может оскорблять меня целый день, каждый день", – сказал глава Ryanair.

На пресс-конференции О'Лири также ответил на намерение Маска якобы купить Ryanair. Правила ЕС, отметил глава ирландского лоукостера, не позволяют гражданам США (а Маск родился в ЮАР и живет в США) иметь контрольный пакет в европейской авиакомпании, но "инвестиции приветствуются".

О'Лири сообщил, что его команда отправится в дублинский офис X, чтобы вручить Маску бесплатный билет Ryanair в знак благодарности за "замечательный прирост" публичности.