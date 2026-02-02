Платформа OnlyFans планирует продать долю в 60% инвестиционной фирме Architect Capital. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, в рамках сделки компания будет оценена в сумму $3,5 млрд. Architect Capital ищет для сделки заемные средства в размере $2 млрд, сообщили источники.

Сейчас переговоры с компанией Fenix International Ltd, которая владеет OnlyFans, находятся на ранней стадии, они могут занять несколько месяцев и не привести к заключению сделки.

Architect Capital была основана в 2020 году Джеймсом Саганом. Компания представляет себя как фирму, «специализирующуюся на создании новой финансовой инфраструктуры в разных классах активов». В презентации для инвесторов фонд заявил, что видит ценность в предоставлении услуг создателям контента OnlyFans и допускает возможность выхода компании на биржу в 2028 году, сообщал WSJ.

Британский сервис OnlyFans наиболее известен как платформа, позволяющая создателям порнографического контента взимать плату с подписчиков. Его популярность резко возросла во время пандемии COVID-19. OnlyFans был создан в 2016 году, а в 2018-м сервис купил американско-украинский акционер Леонид Радвинский.

В 2021 году OnlyFans решил запретить своим пользователям публиковать материалы порнографического характера, объяснив такой шаг давлением со стороны банков и платежных сервисов. Однако спустя шесть дней руководство компании отказалось от этой идеи, заявив, что получило необходимые гарантии «для поддержки нашего разнообразного сообщества авторов».