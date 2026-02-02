Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Порно-бизнес OnlyFans оценили в 3,5 млрд долларов США и решили продать 0 177

Бизнес
Дата публикации: 02.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Порно-бизнес OnlyFans оценили в 3,5 млрд долларов США и решили продать

Платформа OnlyFans планирует продать долю в 60% инвестиционной фирме Architect Capital. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, в рамках сделки компания будет оценена в сумму $3,5 млрд. Architect Capital ищет для сделки заемные средства в размере $2 млрд, сообщили источники.

Сейчас переговоры с компанией Fenix International Ltd, которая владеет OnlyFans, находятся на ранней стадии, они могут занять несколько месяцев и не привести к заключению сделки.

Architect Capital была основана в 2020 году Джеймсом Саганом. Компания представляет себя как фирму, «специализирующуюся на создании новой финансовой инфраструктуры в разных классах активов». В презентации для инвесторов фонд заявил, что видит ценность в предоставлении услуг создателям контента OnlyFans и допускает возможность выхода компании на биржу в 2028 году, сообщал WSJ.

Британский сервис OnlyFans наиболее известен как платформа, позволяющая создателям порнографического контента взимать плату с подписчиков. Его популярность резко возросла во время пандемии COVID-19. OnlyFans был создан в 2016 году, а в 2018-м сервис купил американско-украинский акционер Леонид Радвинский.

В 2021 году OnlyFans решил запретить своим пользователям публиковать материалы порнографического характера, объяснив такой шаг давлением со стороны банков и платежных сервисов. Однако спустя шесть дней руководство компании отказалось от этой идеи, заявив, что получило необходимые гарантии «для поддержки нашего разнообразного сообщества авторов».

Читайте нас также:
#инвестиции #финансы #бизнес #сделка #порнография
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Борьба за рынок древесины: Latvijas valsts meži просят суд заморозить спорные контракты
Изображение к статье: Ташкент - звезда Востока. Иконка видео
Изображение к статье: Дорогой 2025-й год сменил подешевевший 2026-й: что будет с ценами Латвии Эксклюзив!
Изображение к статье: У гонконгской частной компании «отжали» Панамский канал

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Клинтоны дадут показания в расследовании дела Эпштейна в Палате представителей США
В мире
Изображение к статье: Маленький секрет большой авиакомпании: airBaltic скрывает сумму сделки с Илоном Маском Эксклюзив!
Бизнес
Изображение к статье: x.com/SESU_UA
В мире
Изображение к статье: Вторник будет солнечным
Наша Латвия
Изображение к статье: Постучали «по дереву»: власти Латвии опять не на шутку перессорились Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Экранизация Дюма сделала Терехову желанной для десятков миллионов. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Клинтоны дадут показания в расследовании дела Эпштейна в Палате представителей США
В мире
Изображение к статье: Маленький секрет большой авиакомпании: airBaltic скрывает сумму сделки с Илоном Маском Эксклюзив!
Бизнес
Изображение к статье: x.com/SESU_UA
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео