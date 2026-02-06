Если вы переезжаете в Германию, вам, возможно, вскоре придётся начать поиски работы в стране. Однако, как и во многих других аспектах жизни за границей, при поиске работы в Германии существуют многочисленные культурные различия и особенности, особенно в отношении заработной платы.

По состоянию на 2026 год минимальная заработная плата в Германии составляет 13,90 евро в час до вычета налогов, что составляет примерно 2224 евро в месяц для работников, занятых полный рабочий день по 40-часовой рабочей неделе.

Согласно текущим планам, минимальная заработная плата вырастет до 14,60 евро в 2027 году.

В Германии компании не обязаны указывать диапазоны заработной платы для указанных должностей. Но это может скоро измениться. Европейский парламент принял закон о прозрачности заработной платы, обязывающий компании публиковать ежегодные отчеты с подробной информацией о заработной плате и расхождениях в оплате труда. Правила, которые должны вступить в силу в 2027 году, призваны помочь сократить гендерный разрыв в оплате труда.

Тем временем сотрудники могут использовать онлайн-ресурсы, чтобы узнать средние показатели по отрасли и ожидания для различных должностей:

Gehalt.de предоставляет пользователям доступ к информации о заработной плате по более чем 800 профессиям.

Онлайн-платформа Kununu предоставляет пользователям в регионе DACH информацию о заработной плате и отзывы о работодателях.

Жители Берлина могут воспользоваться обзором заработной платы REDSOFA, чтобы получить представление о средних зарплатах в столице страны.

По данным Федерального статистического управления Германии, по состоянию на апрель 2025 года средняя валовая месячная заработная плата составляла 4784 евро.

Две трети работников, занятых полный рабочий день, зарабатывают меньше этой средней месячной зарплаты, а одна треть работников зарабатывает больше этой средней месячной зарплаты.

Хотя заработная плата после вычета налогов может быть ниже, чем на аналогичных должностях в других странах, важно также учитывать другие льготы, предоставляемые вместе с окладом. Оплачиваемый отпуск, пенсионные отчисления, длительный срок уведомления об увольнении и ежегодные премии могут частично компенсировать эту разницу.

Иностранные сотрудники, работающие в Германии, обычно могут рассчитывать на зарплату раз в месяц. Многие немецкие компании предпочитают выплачивать зарплату 1‑го или 15-го числа каждого месяца. Важно также отметить, что большинство сотрудников могут рассчитывать на получение первой зарплаты в течение 30 или 45 дней после начала работы.

Для должностей, предусматривающих ежегодные бонусы, эти выплаты включаются в 13‑ю зарплату и облагаются подоходным налогом.

Сколько часов в неделю вы работаете?

При поиске работы не забудьте проверить, сколько часов вы можете рассчитывать на занятость. В описании вакансии обычно указываются требования к количеству отработанных часов.

Как следует из названия, работа на условиях «мини-занятости» ограничена по количеству рабочих часов и оплате. Сотрудники могут рассчитывать на заработную плату до 603 евро в месяц. Работа на условиях «мини-занятости» не предусматривает социального страхования, поскольку не требует отчислений в систему социального страхования. Кроме того, сотрудники не автоматически застрахованы по программам медицинского и сестринского ухода.

Под работой на неполный рабочий день (Teilzeit) понимается любая работа, где количество рабочих часов меньше, чем на полной ставке.

Распространенное заблуждение заключается в том, что работа на неполный рабочий день подразумевает работу 20 часов или меньше в неделю. Однако работник, работающий пять дней в неделю по 30 часов, на должности, которая обычно предполагает 40 часов работы в день при полной занятости, также может быть отнесен к категории работников на неполный рабочий день.

В Германии существует термин для обозначения работников, работающих от 28 до 36 часов в неделю. Такие должности предоставляют работникам больше гибкости для баланса между работой и семьей или хобби. Оплата труда таких работников производится в зависимости от отработанного времени.

В зависимости от графика работы сотрудники, работающие неполный рабочий день, могут получить такое же количество отпускных дней, как и их коллеги, работающие полный день. Отпускные дни рассчитываются исходя из отработанных дней, а не часов. Если сотрудник, работающий неполный рабочий день, выходит на работу пять дней в неделю, он имеет право как минимум на 20 дней отпуска. Если тот же сотрудник, работающий неполный рабочий день, выходит на работу три дня в неделю, он имеет законное право на двенадцать дней отпуска. Даже если он отработал столько же часов, сколько и другой сотрудник.

В большинстве компаний недельная рабочая неделя от 35 до 40 часов считается полной занятостью.