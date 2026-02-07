Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Загнали страну в рецессию»: что происходит с экономикой РФ 1 651

Бизнес
Дата публикации: 07.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Народное хозяйство замерло как Москва-река.

Народное хозяйство замерло как Москва-река.

Даже в Кремле признают серьезность ситуации.

В России могут провести «переформатирование» налоговой системы, заявила RTVI член комитета Госдумы по бюджету и налогам Оксана Дмитриева. Она допустила, что речь может идти о попытках властей вернуться к росту экономики после ее спада.

«Вполне возможно, что будут какие-то лихорадочные попытки подстегнуть экономический рост после того, как организовали спад экономики и назвали это плановым охлаждением экономики. Я допускаю „переформатирование“ налоговой системы», — сказала Дмитриева.

По ее словам, совокупность повышения налогов — налога на прибыль с 2025 года, НДС с 2026 года и изменение системы налогообложения малого бизнеса — приводит к росту инфляции и подавляет экономический курс.

«Любой экономист такое следствие предсказывает», — отметила депутат.

Как считает Дмитриева, власти «рукотворно загнали экономику в рецессию, которой не должно было быть», поскольку развитие военно-промышленного комплекса... подстегивает экономический рост и дает импульс всей экономике. В связи с этим они «как неудачливые полководцы — при проигранном сражении расширяют театр военных действий», иронизирует парламентарий.

«И вот надо было умудриться подорвать экономический рост и загнать в рецессию страну тогда, когда всё способствует ее экономическому росту, несмотря на санкции», — сетует собеседница RTVI.

Публично заявить, что были совершены неверные шаги и нужно вернуть всё «на круги своя», было бы правильно, но для власть предержащих это означает признание собственных ошибок, чего они делать не будут, уверена Дмитриева.

«Они не могут признаться: „Мы виновны в том, что подорвали экономический рост, поскольку мы держали высокую ключевую ставку с инфляцией. Мы повысили налоги, тем самым подорвали возможность инвестирования. А повысив НДС и давление на малый бизнес, мы еще больше подстегнули инфляцию. Мы вот это всё сделали, несмотря на то, что это были очевидные ошибки“», — рассудила депутат.

Вместо этого, считает Дмитриева, чиновники будут говорить: «Вот теперь всё идет правильно, плановое охлаждение экономики было, инфляция чуть-чуть снизилась. Ну а теперь нужно подкорректировать налоговую систему, сделать ее не такой, как она была раньше, а по-другому».

Набиуллина публично признала ошибки ЦБ

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Центробанк и Минфин решили, что повысить НДС с 20% до 22% будет «честнее, прямее и надежнее». Он выразил надежду на то, что повышение будет временным. В Кремле не стали прогнозировать возможные сроки снижения ставки налога.

Целью повышения НДС Путин называл достижение сбалансированности бюджета. Президент признал, что этот вопрос стоял остро и долго обсуждался в правительстве и Кремле. На вопрос о том, будет ли налог на добавленную стоимость «вечно» держаться на уровне 22%, глава государства ответил отрицательно.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков допустил, что снижение ставки НДС произойдет в «довольно короткий срок».

×
Читайте нас также:
#инфляция #бюджет #экономический кризис #налоговая система #малый бизнес #экономика #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
0
2
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: OpernTurm во Франкфурте.
Изображение к статье: Комиссия по ценным бумагам и биржам США.
Изображение к статье: Samsung грозит крупнейшая забастовка: 48 тысяч сотрудников готовы остановить работу
Изображение к статье: Девушка за компьютером на производстве

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео