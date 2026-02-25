Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Компании Латвии в документообороте предпочитают электронную почту и файлы PDF 0 38

Бизнес
Дата публикации: 25.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Компании Латвии в документообороте предпочитают электронную почту и файлы PDF

За полувековую историю своего существования электронная почта стала не только основным средством связи, но каналом документооборота в корпоративной среде.

Подавляющее большинство латвийских компаний отправляют и получают по электронной почте самые разнообразные документы, связанные с предпринимательской деятельностью, – договоры, счета, заявления, официальные уведомления.

В опросе компаний, проведенном разработчиками системы управления бизнесом и бухгалтерского учета Jumis, выяснилось, что все большую роль в документообороте занимает официальный Э-адрес (e-adrese). После первоначального скептицизма по поводу необходимости такого ресурса, уже 35,7% компаний получают и отправляют документы через Э-адрес на портале Latvija.lv.

Как известно, с 1 января 2023 года все юридические лица в обязательном порядке должны иметь официальный электронный адрес, который является основным и официальным средством связи с государственными и муниципальными учреждениями.

23,7% респондентов также интегрировали в документооборот такие популярные приложения для связи как Whatsapp, Messenger и другие. Они используются как для отправки счетов партнерам по сотрудничеству и клиентам, так и для внутренней коммуникации в компании. Например, для отправки заявления на отпуск специалистам по персоналу.

Интересно, что по меньшей мере треть компаний по-прежнему практикует обмен документами в бумажной форме. 18% сами доставляют распечатанные, подписанные бумажные листы партнерам по сотрудничеству, а 13,7% пользуются почтовыми услугами.

Еще 14,7% опрошенных используют внутреннюю компьютерную сеть компании, обмениваясь документами с помощью специализированных программ, или размещая их на сервере в специально созданных местах для обмена файлами.

Бесспорно, самым популярным форматом для подготовки документов является PDF. В нем сложнее незаметно внести корректировки в уже утвержденный текст, и он поддерживает добавление цифровой подписи. Кроме того, даже документ, состоящий из десятков страниц, является сравнительно компактным, и его легко переслать по электронной почте.

По этим причинам формату PDF отдают предпочтение 83,6% респондентов. 16% опрошенных предпочитают подготавливать документы в текстовых редакторах или программах для создания электронных таблиц.

Никуда не делись и бумажные документы. Их в известном объеме используют более половины компаний. Для части из 52,5% респондентов бумага по-прежнему является основным способом обмена документами, а другие используют распечатки в качестве резервных копий.

«Результаты опроса позволяют достаточно точно диагностировать состояние э-счетов в латвийской предпринимательской среде. Их роль в обороте счетов продолжает расти, однако в целом по-прежнему недостаточно высока, учитывая, что в ближайшем будущем э-счета станут единственным способом выставления счетов. На данный момент их используют 37,3% компаний, и это означает, что почти две трети всех компаний в ближайшие годы пройдут через процесс внедрения э-счетов. Чтобы это произошло как можно проще, призываю уже сейчас начать готовиться к неизбежному. Хорошим началом является участие в организованном нами видеосеминаре «Э-счета 2026: от требования до повседневной работы. Что сделано, и что еще предстоит» 12 марта в 10:00, на котором представители VID, LRGA, LIKTA и латвийских компаний проинформируют об актуальностях во внедрении э-счетов», – призывает руководитель компании Jumis Pro Виестурс Слайдиньш.

Опрос был проведен в январе 2026 года путем анкетирования 518 малых, средних и крупных латвийских компаний.

Читайте нас также:
#Латвия #бизнес
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Эхо иранской войны: латвийские АЗС пугают водителей неизбежным ростом цен
Изображение к статье: Поднебесная создала крупнейшую в мире экосистему безэмиссионного транспорта. Иконка видео
Изображение к статье: Сообщили о подорожании нефти
Изображение к статье: Насколько подорожает нефть?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Cамолет Роналду покинул Саудовскую Аравию на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке
Спорт
Изображение к статье: До +15 градусов: синоптики одарили прогнозом на первую половину марта
Наша Латвия
Изображение к статье: Власти Великобритании намерены разрешить перенос кур за лапы
В мире животных
Изображение к статье: Как часто следует вычесывать домашних животных?
В мире животных
Изображение к статье: Исследование: влияние кастрации на продолжительность жизни ротвейлеров
В мире животных
Изображение к статье: Пьёте кофе? Учёные рассказали, как это влияет на риск слабоумия
Люблю!
Изображение к статье: Cамолет Роналду покинул Саудовскую Аравию на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке
Спорт
Изображение к статье: До +15 градусов: синоптики одарили прогнозом на первую половину марта
Наша Латвия
Изображение к статье: Власти Великобритании намерены разрешить перенос кур за лапы
В мире животных

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео