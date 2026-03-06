Учитывая развитие военной эскалации на Ближнем Востоке и вызванное ею напряжение на глобальных энергетических рынках, общая ситуация с поставками топлива в Латвии и Балтийском регионе остаётся стабильной, сообщил bb.lv министр климата и энергетики Каспарс Мелнис.

Сегодня, 6 марта, министр Каспарс Мелнис встретился с Латвийской ассоциацией торговцев топливом (LDTA) и отдельными торговцами топливом, чтобы обсудить общую ситуацию.

Председатель правления Латвийской ассоциации торговцев топливом Иева Лигере утверждает:

«Объёмы топлива, доступные на автозаправочных станциях, достаточны для удовлетворения текущего спроса. В то же время, учитывая неопределённость геополитической ситуации и чувствительную реакцию рынка, в публичном пространстве могут появляться необоснованные сообщения о возможных перебоях поставок. В настоящее время для таких опасений нет оснований.

В отдельных регионах Латвии вместимость резервуаров на автозаправочных станциях может быть меньше, чем на крупных станциях, однако это связано с техническими параметрами станций, а не с проблемами поставок».

Когда вскроют госрезервы?

В то же время независимо от событий на Ближнем Востоке спрос на топливо в Латвии, как и каждый год, увеличивается из-за сезонных факторов — с началом активного сельскохозяйственного сезона фермерам требуются дополнительные объёмы топлива, а спрос со стороны автоперевозчиков традиционно становится выше.

«Мы находимся в постоянном контакте с Министерством экономики. С учётом текущей ситуации сейчас нет необходимости высвобождать государственные стратегические нефтяные резервы, поскольку дефицита топлива нет. Мы обсудили с Министерством экономики, что если такая необходимость возникнет, это будет сделано для сглаживания динамики цен, как это уже происходило ранее — в 2022 году», — отметил министр климата и энергетики Каспарс Мелнис.

В Катаре нефть не покупаем

Представитель группы Orlen также подтвердил, что в настоящее время рисков для безопасности поставок топлива нет, а поставки нефти происходят согласно запланированному графику. Компания отмечает, что группа Orlen не закупает нефть из затронутого конфликтом региона — Катара.

Поставки нефти обеспечиваются из других регионов, в том числе из Средиземноморского региона, Египта, Северной и Южной Америки, а также из других источников, что обеспечивает диверсификацию цепочки поставок.

У соседей уже близко к 2 евро за литр

Однако, несмотря на сложности, рост цен в Латвии более умеренный, чем в Литве и Эстонии. Например, в Вильнюсе цена дизельного топлива уже приближается к отметке 2 евро за литр.

В Латвии (в Риге) сегодня, 6 марта, цены на дизельное топливо в зависимости от автозаправочной станции колеблются от 1,10 евро за литр до 1,77 евро за литр. Где продают дизель за 1,10 евро за литр, министр не сообщил.

«На глобальном рынке сейчас обычно прогнозируется рост цены дизельного топлива на 20–30%. Если смотреть на долгосрочные финансовые рынки, отрасль считает, что это относительно краткосрочный конфликт, и я надеюсь, что так и будет. Но мы готовимся и к тому, что, к сожалению, он может затянуться», — отметил Мелнис.

Кто виноват?

Как сообщалось ранее, 28 февраля 2026 года Израиль и США начали военные действия против Ирана, после чего Иран нанёс ответные удары по странам региона.

В результате военной эскалации была остановлена или нарушена работа ряда важных нефтяных и газовых объектов (в Саудовской Аравии, Ираке, Иране, Израиле и Катаре). Большинство остановленных предприятий и портов не оказывает существенного влияния на рынок, однако Катар играет важную роль на глобальных рынках нефти и природного газа.